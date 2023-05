El encuentro que disputaron Valencia CF y Real Madrid pasará a la historia por la 'polémica racista' con Vinicius como protagonista. Los de Baraja vencieron con superioridad sobre el césped al cuadro de Ancelotti, pero prácticamente todo el foco mediático se puso sobre los insultos de un pequeño grupo de seguidores locales a la estrella madridista. Antes y después de ello, el brasileño se las tuvo tanto con varios rivales (insultó a Mamardashvili) como con la grada, que respondió llamándole masivamente "tonto" cuando se marchaba expulsado por agredir a Hugo Duro, burlarse del árbitro y caminar haciendo gestos a la afición deseándoles el descenso a Segunda. Tras lo ocurrido, se produjo cierta 'limpieza' y varios colegiados de VAR habrían sido apartados de sus funciones. Pues bien, seis asistentes de VAR desmintieron que hayan sido cesados tras lo ocurrido, pero denunciaron que la Federación Española de Fútbol (RFEF) no los designa desde entonces "como represalia" por interponer una papeleta de conciliación contra ésta, en reclamación de determinados derechos laborales.

En un comunicado firmado por David Medié Jiménez, José Luis González González, Ignacio Iglesias Villanueva, David Pérez Pallas, Daniel Ocón Arraiz y Víctor Areces Franco, remitido a EFE este martes, los asistentes afirman que nadie de la RFEF les ha comunicado la extinción de su relación laboral, ni su cese o despido, por lo que sus contratos de trabajo continúan en vigor.

Los colegiados reconocen no obstante que tras el Valencia-Real Madrid ninguno ha sido designado para ejercer de VAR, "en una decisión sin precedentes desde que se implantó" el sistema en el fútbol español" y mantienen que eliminarlos "conjunta y unánimemente de las designaciones no responde a errores técnicos durante la temporada", "ni a cualquier tipo de incidente ocurrido en el mencionado partido".

Polémica decisión y sorprendente perdón a Vinicius

"Muy al contrario, dicha decisión no es más que una censurable e injustificada represalia frente a nosotros, por el mero hecho de haber interpuesto, hace escasas semanas, una papeleta de conciliación previa a la vía judicial frente a la RFEF, en reclamación de determinados derechos laborales que entendemos nos asisten como trabajadores", denuncian.

El pasado 23 de mayo y tras el Valencia-Real Madrid, de la jornada 35, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) reemplazó a Ignacio Iglesias Villanueva como VAR del partido Betis-Getafe y como asistente de VAR (AVAR) del Osasuna-Athletic Club de la jornada siguiente.

La RFEF informó de la decisión de la Comisión Técnica del CTA de cambiar la designación del gallego después de lo ocurrido en Mestalla, cuando desde el VAR solamente se mostró al colegiado, Ricardo de Burgos Bengoechea, el golpe de Vinicius Júnior a Hugo Duro y no el agarrón previo del cuello al brasileño, que fue expulsado por ello. Tampoco le mostraron la agresión de Rüdiger a Yunus ni el intento de agresión del brasileño al estadounidense.

Competición señaló que "la actuación del árbitro del VAR no sería enmarcable en un "error humano", pues la imagen que remitió al colegiado del encuentro para valorar la acción producida fue totalmente parcial, sesgada y determinante del error del colegiado en la valoración de los acaecido y, con ello, de la injusta expulsión del jugador, convirtiendo al agredido en agresor". Sin duda fue sorprendente decisión sin precedentes de perdonarle no sólo la roja por incuestionable agresión, sino también perdonarle dos partidos por aplaudirle a De Burgos y no valorar sus insultos a rivales ni burlas a la grada.