La temporada regular en Segunda División ya ha terminado y con ello -a expensas del playoff- son muchos los equipos que ya preparan el próximo curso. Es el caso del Leganés, que pese a su difícil temporada, finalmente logró salvar la categoría con 53 puntos.

Y en la permanencia, finalmente holgada (con 9 puntos más que la Ponferradina, primer equipo descendido), ha sido clave un valencianista: Jorge Sáenz. El defensor, titular indiscutible durante toda la temporada, salió cedido el pasado verano rumbo a Butarque.

El cuadro pepinero acordó con el Valencia CF una opción de compra -cuya cantidad no trascendió- en caso de ascenso. Descartada esta posibilidad, ahora se pone sobre la mesa la vía del traspaso, teniendo en cuenta que el defensor nunca ha tenido oportunidades en el Valencia CF, que le queda un año de contrato en Mestalla y que en Leganés ha rendido considerablemente.

Tal y como avanza el periodista de Marca, Javi Carrasco, el Valencia CF habría tasado al jugador en 500.000 euros, una cifra que hoy por hoy no permite al Leganés fichar al central. Pese a estar encantados con su rendimiento, el otro escenario sería pactar con el club de Mestalla otra cesión y esperar a que Jorge, una vez termine su contrato, decida.

Sea como sea, el ex de Celta, Marítimo de Portugal y Mirandés -los otros equipos en los que estuvo cedido desde que el Valencia CF le firmó hasta 2024- tiene la sartén tomada por el mango. En Mestalla, a donde tendrá que regresar aunque sea para resolver su contrato nunca ha tenido oportunidades.

'Eterno olvidado' en Mestalla

Jorge Sáenz llegó al Valencia CF el verano de 2019 y todavía no ha debutado en el primer equipo. Venía de hacer una campaña notable en el Tenerife de LaLiga SmartBank y tras pagar el club 4 millones por su fichaje y la mitad de sus derechos económicos, se marchó cedido al Celta.

Por proyección, el Valencia CF incorporaba un refuerzo para la zaga con proyección y margen de mejora. Ahora bien, el que por entonces era internacional sub-21 (sus números en el Heliodoro Rodríguez lo avalaron) no ha progresado como se esperaba.

En Vigo no tuvo las oportunidades deseadas. Solo jugó al principio de aquella temporada y el acuerdo del préstamo era por dos temporadas. Se tanteó la opción de cortar el préstamo, pero en Vigo no pusieron las cosas fáciles y el futbolista pasó con el paso de las semanas al ostracismo. No contaba e incluso fue apartado. El segundo año no jugó ni un solo minuto.

El verano siguiente regresó a València e hizo la pretemporada a las órdenes de Bordalás. No tuvo sitio en el equipo y salió en busca de minutos a la liga portuguesa. Se esperaba que su expedición en el Marítimo de Funchal portugués fuera positiva. En Madeira tampoco salió bien. Finalmente, el pasado verano, sí acertó con su destino. En Butarque se ha reencontrado y pese a que ahora, a sus 26 años, sea un perfil interesante, es difícil que tenga hueco en el Valencia CF.