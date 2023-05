El Valencia sigue sin tener certificada matemáticamente su participación la próxima campaña en Primera División. Una situación a la que parece ajeno el máximo accionista del club. Y es que el Valencia se juega su permanencia el domingo a las 21:00 en el Benito Villamarín. Mientras tanto, Peter Lim pasará ese mismo fin de semana con la mente puesta en otros menesteres.

De hecho, esas fechas ya estaban ocupadas en el calendario del singapurense desde hace meses. El viernes 2 y el sábado 3 tendrán lugar en Singapur el fin de semana #BeSIUPER, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, reconocido amigo del máximo accionista y con el que comparte relaciones comerciales. Según indica Stratis Times, el viernes tendrá lugar una entrega de becas relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente, mientras que el sábado el astro portugués se reunirá con más de 1.000 jóvenes.

De todas formas, aunque no contase con este compromiso, no se esperaría la presencia del máximo accionista del Valencia en tierras andaluzas para celebrar una posible salvación, como si hiciese en 2015 en Almería con la consecución de la cuarta plaza en su primer año. Ha llovido mucho desde entonces, y el vínculo de Peter Lim con el club de Mestalla parece ínfimo. Ya no viaja a València, y cada cierto tiempo llama a filas a sus hombres de confianza en la Capital del Turia, como pasara el pasado mes de mayo. Layhoon, Corona y Solís cruzaron el globo con el objetivo de reunirse con Lim durante dos días. «Han sido 48 horas de reuniones, de mucho trabajo», reconoció el Director Corporativo, además de añadir que «por supuesto que Peter está preocupado por la situación. Ve todos los partidos».