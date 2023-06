El valencianismo es sentimiento, pero también amor y respeto al escudo. Y sobre todo dignidad. Como la de la familia Grau Navarro. Su padre era uno de esos socios con más de 50 años de antigüedad a los que el Valencia CF quiso rendir homenaje con motivo de la celebración del Centenario de Mestalla. Por desgracia falleció y el club trasladó la invitación a sus hijos. Lejos de aceptar, la familia envió un escrito al club renunciando a participar en el acto y recoger la insignia "con la esperanza y la convicción de que algún día la podamos recoger de manos de quiénes dignamente representen a los que él hubiera deseado". Fue la manera de expresar su rechazo a la gestión de Meriton. Y así será mientras Peter Lim siga al frente del club. Esta es la carta de los Grau Navarro publicada en el blog del colectivo valencianista 'Últimes Vesprades a Mestalla' con autorización de la familia y que reproducimos en SUPER:

Estimados Señores:

Por la presente acuso recibo de su invitación a los actos en honor a los socios que han cumplido 50 años de antigüedad en nuestro querido Valencia CF. Lamentablemente, nuestro padre ha fallecido en este tiempo y no ha podido tomar la decisión, pero nosotros, como su esposa e hijos, tenemos la responsabilidad de trasladar lo que mi padre hubiera deseado en estos momentos.

No podemos imaginar un momento más feliz para él, que poder recoger un homenaje del club que amaba, por su fidelidad durante más de 50 años al mismo. No, no lo hay. Y recibirlo de cualquiera de los presidentes que ha tenido nuestro club y que, con total desinterés personal, con profundo amor al club y a su ciudad, se dejaron parte de su vida manteniendo viva la ilusión de miles de valencianos y valencianistas, desde D. Luis Casanova, D. Julio de Miguel, D. José Ramos, D. Jaime Ortí y especialmente D. Arturo Tuzón, entrañable vecino de localidad de nuestra familia durante muchos años.

Somos una familia, cuyo valencianismo viene de varias generaciones atrás, desde nuestros abuelos, que en los años 40 ya iban con asiduidad al viejo Mestalla, y que ahora verían con tristeza la miserable celebración de su Centenario. Ellos legaron su valencianismo a nuestros padres, y ellos a nosotros, y nosotros a nuestros hijos. Entre todos los que, hoy en día, somos socios de nuestro club, sumamos más de 140 años de antigüedad como socios. Y vemos con tristeza y rabia, la situación actual del club. No voy a repetir aquí lo que miles y miles de valencianistas sentimos. El desprecio hacia nuestra identidad como club, a nuestras raíces, a nuestro sentimiento son sólo algunos ejemplos.

Nuestro padre no podría imaginar su vida sin el Valencia Club de Fútbol, sin sus domingos paseando desde casa a Mestalla, sin sus disgustos, sin sus alegrías, y eso no lo olvidamos. Por el legado de nuestros mayores y que queremos dejar a nuestros hijos, vamos a renunciar a ir al acto y recoger la insignia del club, con la esperanza y la convicción de que algún día la podamos recoger de manos de quiénes dignamente representen a los que él hubiera deseado.