El segundo entrenador del Valencia CF Carlos Marchena se ha referido al último partido de LaLiga contra el Real Betis con la salvación en juego. El sevillano ha lanzado un mensaje: "Hay que salir a ganar y no mirar nadie. Tenemos que entra muy bien y hacerles ver quién se esta jugando algo en el partido. No hemos terminado, nadie se puede despistar". El segundo del Pipo Baraja espera un Betis "feliz, alegre y relajado" y cuenta con el apoyo de la afición en el Benito Villamarín. No se fía del Pisha: "Conociendo a Joaquín sé que quiere despedirse ganando". Estas son sus mejores respuestas en declaraciones al club:

¿Cómo está el equipo? Estamos bien, preparando el partido a conciencia, sabiendo de la dificultad y que no es una semana normal porque ya es definitivo. En manos del Valencia. Dependemos de nosotros mismos, hay que ganar o como mal mayor empatar y no mirar nadie. Ese es el mensaje al equipo. Hay que enfocar la energía en el partido, lo más inteligente es estar centrado en los noventa minutos, llegar bien y que el equipo esté psicológicamente preparado, no entendemos otro camino. Mejora desde su llegada. Llegamos en un momento delicado porque los jugadores estaban en una situación anímica y hemos hecho un largo viaje duro, los jugadores han salido de ahí, dependemos de nosotros y eso les ha dado seguridad y argumentos para ahora finiquitarlo en el último partido. Concentración máxima. Te dicen que está pasando un resultado, la gente celebra... pero hay que estar por encima de todo, mantener la calma, está todo muy justo, en todos los campos se juegan mucho y hay que estar siempre concentrados. Hay que saber controlar el nerviosismo como contra el Espanyol, ese gol nos dio confianza para afrontar el último partido. Los árbitros del "robo" del Camp Nou al Betis-Valencia ¿Preparación especial? La rutina le viene bien a un equipo, hay jugadores con los que tienes que hablar más o menos, lo único es que lleguen en las mejores condiciones mentales. No hemos terminado, nadie se puede despistar y ese aspecto veo al equipo bien. Estar conectado y desconectarte es un peligro, no te puedes caer nunca. Siempre hay que estar conectado y con la mentalidad de ganar. Hasta que no se pite no me gusta celebrar nada, hay que tener esa calma. ¿Qué Betis espera? Los del Betis despista a la hora de preparar el partido, pero también tenemos el peligro de que salgan con la relajación para ganar con un juego bonito. Por eso tenemos que entra muy bien y hacerles ver quién se esta jugando algo en el partido. Espero un Betis feliz, contento, que ha jugado muy alegre, tiene jugadores de muy buen nivel e intentará agradar a su público y despedirse bien. Conociendo a Joaquín sé que quiere despedirse ganando. Valentía canteranos. Hay momentos que hay que sacar los recursos de bajo de las piedras y hay que tener esa valentía. No es fácil por el manejo del grupo, pero se lo han ganado en el campo y el nivel del grupo ha subido. El apoyo de la afición. La afición nos da mucho. Mestalla nos da mucho jugando en casa y fuera nos hemos sentido muy arropados. Nos dio mucha alegría cuando el árbitro pitó el Elche y Vigo. Nos dolió mucho lo de Cádiz. Ojalá el Viaje de vuelta de Sevilla sea todo felicidad. A terminar bien, a sellar la permanencia y que la gente lo disfrute y tengamos un domingo muy feliz.