La continuidad de Edinson Cavani en el Valencia CF está más en entredicho que nunca. Al uruguayo todavía le resta un año más de contrato pero la realidad es que, en su primera aventura en València, no ha justificado el gran esfuerzo que el club hizo por contratarle el pasado mercado de fichajes veraniego. El cuadro de Mestalla buscaba gol y por eso fue con todo a por un jugador que se le han caído de los bolsillos durante toda su carrera. Sin embargo, la primera temporada no ha salido como a ambos les hubiera gustado y la relación podría llegar a su fin antes de lo previsto.

Y eso que su inicio no fue malo. Gattuso, por aquel entonces entrenador del Valencia, tuvo que esperar hasta la cuarta jornada para que el ‘7’ se pusiera a tono. Cuando lo hizo se ganó la titularidad y, aunque no vio puerta en sus primeros tres partidos, una vez estrenó su contador no dejó de sumar estadísticas. Tanto que en sus primeros ocho partidos registró cinco goles y una asistencia. Números que, en caso de haber aguantado ese ritmo, le hubieran colocado entre los máximos anotadores de Primera este curso. Nada más lejos de la realidad. En 2022 anotó su último gol, el día de Nochevieja en La Cerámica, y desde entonces se le mojó la pólvora.

En 2023 todavía no sabe lo que es marcar. Y lo más preocupante es que su aportación en el campo, independientemente de los goles o asistencias, ha caído en picado. Cavani no está aportando lo que el club espera de él. Ni con Gattuso, ni en el breve paso de Voro y tampoco desde que Baraja asumió el cargo a mediados de febrero. Es más, en las últimas semanas parece que el vallisoletano le ha ‘degradado’ a la tercera opción para la posición de ‘9’. Por detrás de Justin Kluivert y Hugo Duro. Y eso que el madrileño tampoco está teniendo una buena temporada. De hecho a nivel estadístico es mucho peor: solo un gol en liga desde que comenzó LaLiga.

Precisamente una de las razones por las que la intención ahora mismo de Cavani es continuar en Mestalla es porque quiere demostrar que puede aportar mucho más de lo ofrecido este año. Ya no podrá ser en la actual temporada, puesto que el del próximo domingo en el Benito Villamarín, todavía con el descenso en juego, es el último partido de liga. Su oportunidad llegaría a partir de agosto si es que finalmente cumple su contrato (firmó por dos temporadas).

La afición, desilusionada con Cavani

la afición habla El valencianismo tiene muchas dudas sobre si Cavani debería continuar en el Valencia visto su nivel desde que llegó, sobre todo tras el Mundial de Catar, disputado en noviembre y diciembre. De hecho, en una encuesta elaborada en la web de Superdeporte, se ha preguntado a los usuarios si apostarían por la continuidad de Cavani la temporada que viene. Con más de 1.100 votos recibidos al cierre de esta edición, el 68 por ciento de los lectores se decantaron por la opción de ‘No, debe salir del Valencia este verano’. El 32 por ciento restante optó por la respuesta de ‘Sí, debe continuar la temporada que viene’.

Salga o no a partir de julio, lo que es evidente es que el Valencia está obligado a solucionar sus problemas de puntería de cara a la próxima campaña. Los dos máximos goleadores, Kluivert y Lino, juegan en Mestalla a modo de préstamo y, salvo giro radical de los acontecimientos, harán las maletas y no volverán al club en verano. Los atacantes que en principio se quedan, Hugo Duro, Castillejo y Marcos André además del ya mencionado Cavani ha registrado números mucho más discretos. Solo con ellos el Valencia no hubiera tenido ni la oportunidad de salvar la categoría. Por eso es primordial suplir la pólvora que se marcha. El valencianismo ya ha hablado, pero le toca al club y a Edinson decidir si merece la pena darse otra oportunidad.