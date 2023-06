El seleccionador nacional Luis de la Fuente no se ha referido concretamente a la ausencia de José Luis Gayà durante la rueda de prensa, pero sí ha intentado justificar (sin éxito) la desaparición del capitán del Valencia y de media selección con respecto a su última convocatoria. "Los cambios no se han hecho por capricho", asegura. Según él, ha hecho la "lista perfecta".

De la Fuente cree que el escenario es diferente al de su primer lista porque se trata de una Final Four a dos partidos y está obligado a pensar en "ganar más que nunca". "Siempre que se hace una lista, se piensa en ganar. Y esta en concreto más que nunca. La respuesta está clara: estamos a dos partidos de ganar un título. Estamos a dos partidos de ganar un título. El escenario es el que es. Los cambios no se han hecho por capricho. La Nations League no tiene que ver con una fase de clasificación: queremos ganar los dos partidos y ser campeones. Yo nunca hablo de edad, sino de rendimiento. Creemos que hemos hecho la lista perfecta para acometer la 'final four'", ha dicho.

Según el seleccionador, los cambios "no tienen que ver con su mal rendimiento" y los jugadores que vinieron en marzo "volverán a ser convocados, estoy seguro de ello". No se entiende: "Las experiencias nos ayudan a ser mejores. Las decisiones que hemos tomado y los cambios que hemos hecho no tienen que ver con su mal rendimiento. Los jugadores que vinieron en marzo volverán a ser convocados, estoy seguro de ello. Estamos a dos partidos de un título y hemos considerado que los 23 jugadores que hemos convocado, por datos objetivos, son los mejores".