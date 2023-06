El seleccionador nacional de la Sub-21 Santi Denia ha reforzado a Hugo Guillamón en rueda de prensa consciente de que no está atravesando por uno de sus mejores momentos deportivos. A pesar de que el futbolista del Valencia CF no ha tenido minutos en los dos últimos meses, el técnico no ha tenido dudas y ha reconocido que Hugo "es muy mío" y "creo mucho en él".

"Coges toda la información, hablas con los entrenadores, con el entorno del Valencia y lo que sabemos es que no está jugando mucho, pero está entrenando perfectamente, Hugo al igual que hablábamos antes de Miguel Gutiérrez, es polivalente, con nosotros lo podemos ver más de central, siempre ha sido central con nosotros, pero puede hacer de mediocentro, de hecho en el Valencia lo están utilizando de mediocentro. Esa polivalencia te da muchas opciones. Yo lo conozco de pequeño y te puedo decir que es muy mío. No es que los demás no sean míos, pero lo conozco de siempre y sé lo que nos puede dar. Lo que nos ha dado y lo que nos puede dar. Creemos mucho en él", ha dicho en la sala de prensa oficial. Javi Guerra se queda sin el premio del Europeo Sub-21 El seleccionador español sub-21 Santi Denia ha ofrecido la lista convocados para disputar el Europeo de la categoría que se va a disputar en Georgia y Rumanía del 21 de junio al 8 de julio. El técnico confía en Hugo Guillamón como central a pesar de inactividad en los dos últimos meses y se lleva a Nico González para el centro del campo. Javi Guerra, en el radar de la Rojita, finalmente no ha tenido hueco.