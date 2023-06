Cómo has vivido el partido y el resto. ¿Te han informado del resto de resultados?

No he visto nada hasta el final que el delegado me lo ha dicho. Porque le había prohibido que me lo dijera porque eso te afecta al rendimiento. Si es positivo también. Cuando han acabado los partidos ya hemos disfrutando, porque estábamos en Primera, pero hemos tratado de aislarnos.

¿El entrenador tiene que tener peso en las decisiones del club como el mercado?

No me vais a dejar descansar. Antes de despedirme me gustaría dedicarle esta situación a todos los valencianistas que han creado en nosotros, los que creyeron en Carlos y en mí. Se lo dedico a ellos y a los que han dudado o no han creído, pues que lo disfruten, que el Valencia el año que viene está en Primera.