El colectivo valencianista Espíritu del 86 ha emitido una carta abierta a la futura alcaldesa de València María José Catalá pidiendo contundencia política ante la grave situación del Valencia CF: "La gravísima situación del club no admite más indefinición política. Nosotros le pedimos que no dude. Que analice y se alinee con la verdad. Y si esta verdad concluye que es la que clama todo un pueblo, actúe". Es es la carta dirigida a la próxima alcaldesa de la ciudad:

CARTA ABIERTA A MARIA JOSÉ CATALÁ

En relación a la problemática del Valencia, sabemos de su opinión por alguna frase pronunciada en la pasada campaña electoral que finalmente le llevará a la alcaldía de la ciudad. Razonamientos de exigencia, reconocimiento de no saber los términos del Convenio, denuncia de una posición institucional débil por parte del anterior equipo municipal e intención de obtención de una decisión política, consensuada y unánime. También conocemos de usted que formó parte del Consell de Alberto Fabra, el mismo que “impulsó” la venta del club y por supuesto, somos conscientes que usted aún no tomó posesión de su nueva responsabilidad. Así que en ningún caso tome esta reflexión como crítica, siquiera advertencia. Tómelo como el llanto amargo de una colosal “barriada”, la de Mestalla, asustada y al mismo tiempo enojada y que sabe que su Valencia ya no puede esperar.

La gravísima situación del club no admite más indefinición política. El pasado reciente, dibuja una actuación insuficiente del gobernante con quien incumplió con sus obligaciones. Se ejerció presión siempre desde el mismo partido y personas pero no se atrevieron a dar el golpe definitivo, con la Abogacía de la GV y el soporte ciudadano de su lado. Con solución Administrativa, dinero en la caja del “finalista” y como efecto, incuestionable desafío a Meriton.

Usted, va a encontrar enfrente una interlocución orientada en la supuesta defensa de los intereses del club a través de la concesión de un nuevo Convenio. Sepa que no es cierto. Si usted acaba autorizando esa nueva edificabilidad, estará incrementando el valor de todo el poder de Lim, le estará permitiendo seguir haciendo negocio a nuestra costa y le estará ayudando a perpetuarse entre nuestra sociedad. Esto es lo que usted debe entender, distinguir entre ayudar al Valencia o ayudar a Peter Lim. Si se le facilitara, usted desde su máxima representatividad municipal, le estaría dando oxígeno a quien primero se compró nuestro equipo, más tarde se aprovechó y finalmente lo rompió. El mismo que debió tener en 2.021 el nuevo estadio construido como ustedes la obligación legal de caducar los aprovechamientos urbanísticos ante el incumplimiento y que ahora, descaradamente judicializa ese comportamiento, demandándoles. Esa es la respuesta a la mencionada indefinición política.

La condición de valencianista necesita ya de algo más que el disgusto en la derrota o de la alegría en la victoria. De las expectativas veraniegas de siempre aireadas por los de siempre. Del suspiro por la permanencia o de la respuesta unánime cuando se nos llama racista. Además de todo ello, hoy el militante valencianista debe entender de abandono, de embuste, de dejación, de fraude, de humillación, de desaparición. Y debe mostrarse constante, sólido y unido. Dispuesto a formar parte de una oposición firme ante el desagravio, decidida pese a las consecuencias de la complejidad de sus acciones y orgullosa de la posesión de lo justo.

No se equivoque usted de enemigos. Desde hace tres años les hablamos en nombre de su ciudad. Alzados ante la injusticia y mediocridad, ante la falacia y el atropello. Con Mestalla de testigo y con el miedo en el corazón. Dispuestos a seguir hasta el final. Confiando también en su firmeza y desde la Ley, para intervenir en un problema con una única solución posible que es la salida de Lim de Valencia. Nutra la estima de todo un pueblo, convierta la infracción en autoridad y hágales ver que quien se ríe del pueblo valenciano lo paga. Si es para esta “función”, puede utilizar nuestra mano.

María José Catalá, próxima alcaldesa de Valencia: Ante una sencilla cuestión de descarte, usted significa hoy para Meriton su esperanza. Nosotros le pedimos que no dude. Que analice y se alinee con la verdad. Y si esta verdad concluye que es la que clama todo un pueblo, actúe.