El portero del Valencia CF Iago Herrerín se ha despedido del club a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El guardameta, que acaba contrato el próximo 30 de junio, ha sido el primer futbolista en decir adiós. El vasco llegó para sustituir al lesionado de larga duración Jaume Domènech a principio de la temporada, pero apenas ha tenido minutos. Solo 12' en la goleada 0-3 de Copa en La Nucía. Giorgi Mamardashvili lo ha jugado todo. Este es su adiós:

"Bueno después del día de ayer , el alivio que todos sentimos al acabar el partido fue importante , hoy toca despedirse , llegue al club por una desgracia de un compañero , decidiendo jugarme todo y sabiendo mis posibilidades , desde el primer día sabía a dónde iba , donde estaba y el club al que iba a representar.

Lo primero agradecer a todos los que apostaron por mi desde el minuto 1 que pise las instalaciones , después de unos días a prueba me comunicaron que lograba mi objetivo que era quedarme en el club , a partir de ahí , mi objetivo y quien me conoce sabe cómo soy , fue apretar , entrenar fuerte , ayudar al club , compañeros y como todos … jugar , creo que conseguí todo con creces menos lo último , por suerte puedo decir que debuté con él Valencia CF pero lógicamente me hubiese gustado poder ayudar más en el campo , pero esto es fútbol y cuando no se juega hay que ayudar sea como sea.

Por otro lado , quería pedir perdón desde donde me toca , por la temporada que hicimos , un club como el Valencia no se merece estar donde estuvimos , hay que hacer autocrítica todos , absolutamente todos y volver a llevar a este gran club donde tiene que estar y ya solo me quedan 2 cosas que deciros , bueno 3 .

Lo primero a mis compañeros , todos , absolutamente todos me han tratado espectacular y espero que se queden con lo bueno que les pude ofrecer y ayudar en todo momento , tanto dentro , como fuera del campo .

Lo segundo , gracias afición , desde que llegue la gran mayoría de aficionados me apoyaron y siempre me respetaron y sobre todo gracias afición por cómo habéis respondido con el club en estos momentos tan duros e intensos .

Y lo tercero y ultimo...

AMUNT VALENCIA

PD: Nos volveremos a encontrar pronto y en el verde".