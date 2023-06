Rafa Benítez, uno de los exentrenadores del Valencia CF laureados y más queridos por la afición, ha publicado un mensaje para felicitar al club por la agónica salvación. En él, el técnico español recuerda que pese a que no se debería "felicitar por cosas que son obvias" -que el Valencia CF siga en Primera es una obligación y que lo hayan conseguido no merece celebración-, siente que por las "circunstancias" y tras "un peligro grande" toca hacer una excepción. De modo que, Benítez ha manifestado su enhorabuena para el club, sus trabajadores y sobre todo a la afición.

El entrenador ha aprovechado su mensaje para reconocer que ha estado siguiendo de cerca la actualidad del equipo en estos duros meses y ha dejado un mensaje claro para la propiedad. Toca "aprender de cara al futuro" para evitar nuevas situaciones como esta.

"Enhorabuena al Valencia CF, cuerpo técnico, jugadores, responsable y dirigentes del club y por supuesto, a la afición. No me gusta felicitar por cosas que deberían ser obvias como seguir en primera, pero dadas las circunstancias me parece que el peligro era grande y hay que estar satisfechos por el resultado final. Estuve con unos amigos valencianistas pendiente de los resultados y se nos hicieron largos los partidos, pero al final es una gran alegría. Enhorabuena y a aprender de cara al futuro. Amunt Valencia".