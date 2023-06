LaLiga ha llegado a su fin y la clasificación es inamovible. Además de definir qué equipos jugarán Europa y qué otros perderán la categoría, las posiciones también determinan cuánto porcentaje se guarda cada equipo de los aproximadamente 356 millones de euros que reparte la competición doméstica.

El Valencia finalmente cerró el curso en una pésima decimosexta posición, que le sirvió para salvar el descenso a Segunda División pero no para camulflar una temporada catastrófica. A nivel económico, en Mestalla solo recae el 1,25 por ciento del montante de dinero total. O lo que es lo mismo, 4,46 millones de euros. Un ‘pellizco’ para las arcas de la entidad valencianista que, aunque debería haber sido mucho mayor, ayudan teniendo en cuenta la situación tan delicada que atraviesa el club en ese aspecto.

Y es que la economía sigue siendo un lastre demasiado grande para un equipo que cada verano da salida a sus mejores jugadores y los ‘sustituye’ con futbolistas cedidos o apuestas que no dejan de ser una incógnita. En los últimos años, futbolistas como Parejo, Kondogbia, Ferran, Rodrigo, Guedes y Carlos Soler han sido malvendidos y Meriton no ha fichado a jugadores contrastados para suplir sus bajas. Ahí se explica una recesión deportiva que, a medida que se acentúa, afecta también a lo económico. Es decir, un espiral del que el Valencia no logra escapar.