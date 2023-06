El mercado de fichajes asoma como una auténtica revolución y la preocupación es máxima. La realidad es que cada año la plantilla tiene menos nivel. Ya no solo en cuanto a técnica sino en algunos casos en el tema de la profesionalidad y la limpieza que asoma por el horizonte hace temblar a propios y extraños. Porque en el Valencia las salidas son algo habitual, pero el problema viene después.

Meriton ha sido incapaz de acudir al mercado a seducir a buenos futbolistas (que no vengan cedidos sino en propiedad) y ha demostrado que con su gestión ha acercado mucho más a la entidad hacia las posiciones de descenso que a los puestos europeos. La gran pregunta es, ¿cuántos jugadores van a seguir y cuántos se marcharán del Valencia CF este próximo verano?

En la portería la situación está clara e incluso uno de sus protagonistas ya se ha despedido de la entidad tras lograrse matemáticamente la salvación: Iago Herrerín. El cancerbero se marcha del Valencia después de ser un ‘parche’ por la lesión de Jaume Doménech pero lo hizo muy agradecido con un mensaje en redes sociales.

Mientras, el ‘gat’ de Almenara sí que estará seguro la próxima temporada y todavía falta ver si será como primera opción en la portería o como segundo, lo que quiere decir que se acudirá al mercado en esa parcela. Hay que recordar que Mamardashvili se marchará de Mestalla con casi total seguridad este próximo verano, con lo que acudir a por otro jugador es casi una obligación. Mientras, la situación de Cristian Rivero es complicada. A pesar de su gran potencial no ha contado con minutos en los próximos años y buscará, salvo sorpresa, un lugar en el que poder disfrutar de la titularidad.

En la defensa hay tantas incógnitas que es complicado adivinar qué va a suceder. En la cantera hay grandes proyectos de jugadores, entre ellos Mosquera, Gasiorowski, Rubén Iranzo y Facu González. Este último ha recibido ya la llamada de la selección absoluta de Uruguay.

Sobre los cuatro teóricos titulares, los focos apuntan a Diakhaby, Paulista, Cömert y Cenk. El primero de ellos es otro de los que podría salir al tratarse de un jugador con cierto cartel y que podría encajar en los parámetros de algunos de los clubes de las cinco grandes ligas. No de la parte alta, pero sí de una zona media que necesite mejorar esa posición. Por su parte, Paulista puede haber completado una etapa pero al mismo tiempo su final de temporada le permite pensar que todavía está para, como mínimo, ser un jugador que aporte a lo largo de las 38 jornadas. Por su parte, con Cenk la entidad tiene pensado abonar los 5 millones, aunque esa decisión podría cambiar. Cömert continuará salvo que reciba una oferta. En los laterales, las dudas no desaparecen. Thierry, a pesar de su gris temporada, tiene cartel y más con Mendes como posible ayuda, Gayà seguira, Lato se marcha, Foulquier sigue y con Jesús Vázquez hay que decidir bien y con cabeza.

Desde la medular al ataque las incógnitas no desaparecen. Jugadores como Ilaix, Nico o Samuel Lino volverán a sus clubes tras la cesión de un año. También Kluivert, a pesar de que ha sido uno de los mejores y en el club estaban deseando poder contar con él de nuevo. Cavani, a pesar de tener contrato, está más fuera que dentro y la mejor prueba es lo que sucedió en el Villamarín. Y en el medio, con Almeida, el miedo es una venta que vuelva a debilitar esa zona.