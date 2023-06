Se acabó la temporada para el Valencia CF y con ello también la estancia de los jugadores cedidos en Mestalla. Después de un año francamente delicado volverán a sus respectivos clubes, en los que no tienen garantizado tampoco un puesto, pero ya se han despedido del valencianismo a través de sus cuentas personales en las redes sociales.

Nico González, centrocampista que llegó para demostrarle al FC Barcelona que está preparado para coger el timón en la posición de pivote ha acabado siendo indiscutible para Rubén Baraja y volverá al Camp Nou para tratar de demostrar que está listo, aunque también se habla de que los azulgranas podrían buscarle una salida para aligerar masa salarial. En todo caso, publicó el siguiente mensaje para el valencianismo: «Muchas gracias a todos los que me han ayudado este año y sobre todo a la afición, gracias por todo el apoyo y cariño que he recibido. ¡Amunt València!», señaló.

En el caso de Ilaix Moriba, su paso por Mestalla no ha sido productivo ni para el club ni para él, que ha estado más bien lejos de reivindicarse a ojos del RB Leipzig y de los clubes que puedan querer comprarlo este verano. El guineano también uso sus redes para despedirse de la afición: «Muchas gracias Valencia y Mestalla, nunca me olvidaré de vosotros. Yo te empecé a seguir... poco a poco me enamoré de ti», señaló.

El que sí ha dejado algo más de huella a pesar de su irregular rendimiento ha sido Samuel Lino, que ahora quiere ganarse un puesto en el Atlético de Madrid. El brasileño ha tenido tramos mejores y peores, aunque ha marcado goles importantes. Se dirigió en los siguientes términos a Mestalla: «Ha sido una temporada de mucho aprendizaje y trabajo. Gracias por el apoyo durante la temporada. Gracias Mestalla», señaló.

Nada de Cenk ni Kluivert

No se han despedido ni Cenk Özkacar ni Justin Kluivert del valencianismo. Sobre los dos tiene el club una opción de compra, por lo que la posibilidad de su continuidad existe. Es más factible la del turco, que está cifrada en cinco millones, aunque el club tiene alternativas en la cantera. La que no se pagará es la del neerlandés, que es de 15, a pesar de haber sido el jugador de campo más determinante. El club transmite que tratará de negociar con la Roma, aunque las posibilidades económicas son muy reducidas.