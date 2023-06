Uros Racic no empezó bien la 'era Gattuso', por debajo del rendimiento que ofreció la temporada pasada y muy por debajo del que ofreció a la órdenes de Javi Gracia. Su gran experiencia en el Famalicão portugués le sirvió para que el Sporting de Braga acometiera su incorporación a modo de cesión en un proyecto deportivo en el que tenían grandes esperanzas.

El internacional serbio, de 25 años, llegó a préstamo a la entidad lusa con una opción de compra de 5 millones que todo apunta que no ejecutarán. Su rendimiento fue de menos a más, perdiendo titularidades y minutos en el tramo final del torneo. El equipo terminó tercero en la tabla y el paso de Racic por el equipo ha dejado 4 goles en menos de 1.800 minutos. Conforme perdía peso en la liga, lo ganaba en la Taça de Portugal, siendo la auténtica estrella de su equipo en la competición. El mediocentro anotó 3 goles en las semifinales del torneo, clasificando a su equipo a la finalísima contra el Oporto. El entrenador le relegó al banquillo, dándole sólo la última media hora y terminaron perdiendo 0-2 contra los 'dragones'.

Contrato en vigor con el Valencia

Habitual en las convocatorias de Serbia, acudió al Mundial de Catar, aunque no llegó a debutar. Racic regresa pues al Valencia y su futuro quedará pendiente de lo que decida tanto la dirección deportiva como el entrenador. Tiene contrato hasta 2024 y cláusula de 150 millones.

Carta de despedida al Braga

"Después de una temporada larga, llegan las vacaciones. Voy a aprovecharlas de la mejor manera, para recargar baterías después de una temporada agotadora. Me gustaría aprovechar para agradecer a todos nuestros aficionados, a mis compañeros de equipo y a todas las personas que nos ayudaron desde el punto de vista médico. A todas las personas que nos apoyaron incondicionalmente durante el año, gracias. Mirando atrás, puedo decir que fue una temporada de éxito para el club. Llegamos a la Liga de Campeones y a la final de la Taça de Portugal. Me gustaría haber ganado este trofeo, pero a pesar de todo me siento satisfecho como todo lo que hicimos a lo largo del año. Independientemente de continuar o no la próxima temporada, quiero agradecer a toda la gente por este año fantástico y decir que el SC Braga estará para siempre en mi corazón".