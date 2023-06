El Valencia de Meriton está lejos de Europa y de ser mínimamente competitivo. Tanto por sensaciones como con los números en la mano. En unas cifras consultadas en Ciberché, el conjunto de Mestalla estaba el 23 de diciembre de 2011 el tercero de España en el Siglo XXI. Es decir, el ‘primero’ de la otra liga. Quitando a Real Madrid y Barcelona de la ecuación, el aficionado valencianista ha disfrutado y mucho en el Siglo XXI de la mano de un club que ha tenido grandes momentos, pero que en los últimos años ha pasado capítulos verdaderamente dramáticos. Sin ir más lejos, la presente temporada, donde el cuadro

De Gattuso, Voro y Baraja posteriormente ha luchado por mantener la categoría. Con todo eso, el Valencia ha pasado de ser el tercer equipo de España en el Siglo XXI a ser el quinto. El Atlético de Madrid, el undécimo hace una década, ha logrado sumar muchos puntos gracias al Cholo y el Sevilla también ha sido el otro que ha adelantado al cuadro de Mestalla. Los del Pizjuán, incluso a pesar de su mala temporada, han pasado por la derecha a un club que sigue sin tomar nota.

La mala noticia para el Valencia ya no es mirar hacia arriba. Sino la preocupación de ver cómo entidades como Villarreal (actualmente sexta a menos de 100 puntos de los de Mestalla), Athletic o Real Sociedad siguen recortando puntos. Esta última de hecho ha conseguido un proyecto sólido más allá de los títulos y se ha clasificado para la Champions League 2023/24.

El Espanyol, en descenso, perderá puestos la próxima temporada y el Betis, que no aparecía entre los 11 primeros hace una década, ya está a poco de los 1.000 y el próximo año escalará a la novena posición.

Con el Betis mejorando en lo económico y lo deportivo, con jugadores como Adama Traoré, Marc Roca o Abde como posibles futbolistas, la Real Sociedad firmando jugadores de más nivel y aprovechando su cantera al máximo para colocarse entre los cuatro primeros, y el Villarreal cuadrando números y metiéndose en Europa League tras un año en Conference, el problema está siendo para los perseguidores. De hecho, el Sevilla, que había tenido un año malo, podía tener problemas si no lograba ganar la Europa League pero lo ha hecho y también estará en la próxima Champions. En definitiva, el Valencia CF ha perdido ese estatus en el Siglo XXI y aunque en la entidad solo se eche la culpa al Covid y la pandemia, el futuro no parece invitar al optimismo. Sin ir más lejos, el proyecto de la próxima campaña volverá a ser low cost y eso, salvo sorpresa, no dará para muchas alegrías. Otros clubes como Osasuna sí tienen objetivos más claros.