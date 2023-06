La salida de Monchi del Sevilla parece cuestión de días. El laureado director deportivo, arquitecto de la mejor versión de la historia del club, podría terminar su tercera etapa en el Sánchez Pizjuán. Tras colgar los guantes como habitual suplente, creció hasta liderar la dirección deportiva en dos etapas, pero las discrepancias con Pepe Castro habrían terminado por romper una cuerda demasiado tensa.

La escapada de Monchi dejará un importantísimo hueco en el organigrama del club, por lo que ya se estaría contactando con algunas opciones. Carlos Marchena es la primera y, prueba de ello, ya ha rechazado su continuidad como ayudante de Rubén Baraja en el Valencia CF. Víctor Orta es otro candidato e incluso diversas fuentes han asegurado que desde el Sevilla se ha contactado con Braulio Vázquez para tantear un plantón a Osasuna y ocupar la dirección deportiva hispalense.

"El Sevilla es mi casa"

Este miércoles se produjo un evento en el estadio de La Cartuja, sede de la pasada final de la Copa del Rey. Acudió Marchena al mismo para acompañar a un grupo de menores. Cuestionado por su futuro y la posible vinculación contractual con el Sevilla FC, no se mojó en exceso: "El Valencia tiene una buena cantera, pero hoy no toca. Hoy toca hablar de los niños de Andalucía. En eso me tengo que centrar, que disfruten. No es el día. El Sevilla es mi casa, pero si no es el día del Valencia, no es el día del Sevilla. Vamos a compartir buenos momentos. Me reitero. No puedo hablar. Perdonad, lo siento mucho. No puedo hablar de otra cosa".