Javier Tebas volvió a hablar sobre el Valencia CF y Peter Lim, al que defendió de nuevo. El presidente de LaLiga estuvo en un acto en el estadio de La Cerámica y le preguntaron por la temporada del conjunto de Mestalla. «La temporada se complicó deportivamente, pero se ha salvado y dentro de la tristeza que te da hay que estar contento», señaló. El valencianismo, por su parte, no está para nada contento ya que la lucha por la salvación está muy alejada de los objetivos que le corresponden por historia y entidad.

La respuesta más repetitiva llegó cuando fue preguntado por el máximo accionista, al que defendió como viene siendo habitual a pesar de que antes de llegar a Mestalla se mostró siempre en contra. Sobre el singapurense dijo lo siguiente: «En el ámbito económico hay que dejar trabajar a Peter Lim y esperemos que tenga más acierto en la confección de la plantilla para la próxima temporada».

No es la primera vez que Tebas defiende a Lim justo cuando menos popular es para la afición blanquinegra, hace unos meses señaló lo siguiente: «A mí me da pena el desapego que se tiene con Peter Lim y a ver si eso un día si se puede arreglar. ¿Que es con la salida de Peter Lim? Pues tendrá que ser con él, pero a mí me gustaría que fuera de otras formas. Cuando vino por primera vez a Valencia había 26.000 personas aplaudiendo que llegase en Mestalla y diciendo menos mal que viene para salvarnos», explicaba.