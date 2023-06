El embajador del Valencia CF Ricardo Arias ha felicitado a Rubén Baraja y ha mostrado su alegría por su continuidad al frente del banquillo. La leyenda valencianista destaca la ambición y la valentía del Pipo y lanza un mensaje a los dirigentes: "Se merece tener un buen grupo fuerte para no estar pensando en lo que ha pasado este año, no solo en evitar el descenso". Estas son sus reflexiones más interesantes en declaraciones al club:

Baraja entrenador.

Quiero felicitarlo y darle la enhorabuena, me alegro enormemente porque le he visto trabajar, ha tomado decisiones difíciles y le deseo mucha suerte y que sea capaz de tener un grupo competitivo y fuerte. Lo demás lo pone él. No tiene que demostrar la exigencia, la honestidad y el respeto a la entidad. Le deseo lo mejor y la mayor de las suertes. Ojalá que le salga todo bien y que no esté dos años, que esté cuatro o cinco. Por ganas no va a ser.

Planificación.

No es lo mismo venir cuando faltan 17 partidos a empezar desde el principio pudiendo elegir y confeccionar la plantilla. Llegar de sopetón y pedir a un grupo que puede estar no viciado, pero sí tocado es muy complicado. Hay que valorar el trabajo de Rubén y su cuerpo técnico porque los dos últimos meses y medio han sido terribles para todos. Es una persona ambiciosa y atrevida como ha demostrado en sus decisiones y se merece tener un buen grupo fuerte para no estar pensando en lo que ha pasado este año. Es la persona que mejor conoce las entrañas del club y el equipo.

Crecimiento.

No es lo mismo llegar pasa solventar una situación a iniciar un ciclo, él conoce al Valencia, al entorno, a la afición. Se ha ganado con crecer la oportunidad de empezar de cero en el club de su vida. Le deseamos que disfrute con buenos jugadores y un grupo que le permita pensar en otras cosas, no solo en evitar el descenso. Yo y todo el valencianismo espero y deseo que tenga un equipo competitivo acorde a lo que es el Valencia. Hay que apoyarlo en sus decisiones.

Marchena.

He tenido la suerte de viajar con ellos, sé cómo han trabajado y cómo se han ayudado, hay que respetar su decisión porque es una persona honesta y yo como empleado del club le deseo lo mejor del mundo y que siga disfrutando del fútbol y darle mi agradecimiento porque ha estado al lado del Pipo en todo momento.