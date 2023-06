La afición del Valencia volvió a hablar el sábado en las calles de València. Primero para instar a las instituciones valencianas a «articular las negociaciones necesarias» para largar a Lim y Mendes del club. Y segundo, para tratar de mandar un mensaje sonoro e internacional, que pueda llegar de alguna forma a Singapur. Ese país que parece tan lejano, y no solo geográficamente. Un universo totalmente paralelo en el que vive Peter Lim, alejado de la realidad que se vive en Mestalla, y cuya gestión se ve igual de lejana de ser seria como lo está de la ciudad.

Pero lo cierto es que la afición valencianista no es la primera vez que organiza una manifestación que rebasa fronteras. Todavía en la mente de todo murciélago la imagen de Mestalla vacío en el último partido de la jornada de la temporada pasada, que junto a los audios desvelados por SUPER, desencadenó en la salida definitiva de Anil Murthy del Valencia CF.

Muchos son los que creen, o quieren creer, que las protestas y muestras de disconformidad no sobrevuelan el continente asiático y llegan a Singapur, pero lo cierto es que en esa ocasión sirvió para sacar de València a uno de los personajes más tóxicos de la historia del club. El sábado alrededor de 5.000 valencianistas llenaron las calles de la Capital del Turia en un recorrido por los principales actores del panorama valenciano. Desde el Ayuntamiento, pasando por la sede de Caixabank. Una movilización que fue un éxito considerando la fecha y las altas temperaturas. El nuevo panorama político valenciano ya está al tanto del sentir del valencianismo. Ahora bien, ¿Llegaron a Singapur las imágenes de la manifestación? Es imposible saber cómo le afecta a Lim el sentir de la afición, aunque por su mimo a la hora de cuidar la marca Valencia CF parece que vive muy ajeno.

Sin embargo, ayer llegó un pequeño resquicio de información de la familia Lim desde Singapur. Un post de Instagram de la hija del magnate, Kim Lim, con un mensaje de cariño para su progenitor, que parecía esconder un mensaje dentro de la felicitación. «Feliz Día del Padre a mi papá. No me importa lo que otra gente diga, siempre estaremos aquí para ti. Te echamos de menos papá». Aparentemente una felicitación por el día del padre. Pero una frase resuena con un tono de mensaje, quizás dirigido hacia tierras más occidentales. «No me importa lo que otra gente diga». Horas después de la manifestación contra la propiedad, la hija del máximo accionista se manifiesta mandando un mensaje. Y no es la primera vez que lo hace. En verano de 2020, tras nuevas muestras de descontento de la afición contra la nefasta gestión de Meriton, Kim Lim estimó oportuno colgar el siguiente mensaje en sus redes sociales: «El club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él».

El propietario de las acciones del Valencia CF parece que vive ajeno a la realidad del club, aislado mediáticamente y a la espera de poder dar su famoso «OK», pero la presión es cada vez mayor, y el valencianismo es cada vez más ruidoso.