El 'caso Vinícius' sigue dando que hablar varias semanas después. El jugador del Real Madrid recibió insultos racistas por parte de un grupo de personas que acudieron esa tarde a Mestalla a presenciar el Valencia-Real Madrid.

Yunus Musah, futbolista del cuadro de Mestalla, se ha pronunciado sobre lo sucedido: "Honestamente, no me impactó porque he visto cómo pasaba muchas veces antes. No en Mestalla sino en la Liga. No fue una sorpresa y es triste porque no debería ser normal. Se puede hacer mucho más para proteger a los jugadores de esto y para expresar lo intolerable que es y las consecuencias tan serias que tiene", explicó en una entrevista en The Guardian.

El centrocampista defendió a su compañero de profesión por el desagradable episodio que sufrió: "Fue triste ver cómo el estadio cantaba a su máximo volumen contra alguien que había recibido insultos racistas. El estadio estaba a la máxima potencia que yo he oído. No puedo imaginar cómo se tiene que haber sentido Vinicius", apuntó.

El norteamericano recordó otro mal momento que ha vivido esta temporada. En concreto cuando el Valencia cayó eliminado en Copa del Rey a manos de Athletic Club dejando una imagen muy mala. "Los aficionados estaban muy enfadados tras ese partido y no nos dejaron salir del estadio esa noche. No fue seguro hacerlo. Mi hermano vino a por mí. Fue a por mi coche al parking y vino a la puerta del estadio. Cuando fui hacia él, tuve que ponerme a correr porque algunos aficionados se pusieron a correr hacia mí. Cuando estaba dentro empezaron a tirarnos cosas", señaló.

"Fue desagradable. Nosotros también somos personas. Ellos estaban muy enfadados tirando cosas al coche y tratando de zarandearlo. No fue agradable", insistió.

El centrocampista también se pronunció acerca de la mala temporada del equipo y cómo le ha afectado a nivel individual. "Las inseguridades y los nervios" hicieron que no se encontrara cómodo en algunos partidos "por lo que había en juego".

"Fue un gran reto pero finalmente conseguimos la salvación", destacó Yunus, que subrayó también el importante papel que tuvo la afición. "Al final de la temporada, las cosas cambiaron y la afición volvió a ser un gran factor a favor nuestro otra vez. Estuvieron apoyándonos y eso sí que fue bonito", concluyó.