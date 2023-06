El mercado de fichajes está dando sus primeros pasos, aunque no necesariamente hacia adelante para todos los equipos. En el Valencia CF por ejemplo, como viene siendo costumbre en las últimas ventanas, las primeras decisiones ya están sembrando muchas dudas en el seno del valencianismo. El club ya decidió hace algunas semanas comprar por cinco millones de euros a Cenk y en las últimas horas se ha hecho oficial la segunda operación del verano: Toni Lato ya es exjugador del Valencia CF.

La salida de un hombre de la casa como el lateral de La Pobla debilita todavía más el escaso bloque que queda en Mestalla. Y es que el cuadro de la capital del Turia, a lo largo de los últimos años, ha ido variando tanto su plantilla que la unidad y el concepto de ‘grupo’ se ha visto resentio inevitablamente. El ‘modus operandi’ de Meriton está asentado en la idea de dar salida a los mejores jugadores y sustituirles por ‘incógnitas’ o jugadores que estarán de paso en València. Esa estrategia, avalada por los datos, no está ni cerca de dar frutos.

En las últimas tres temporadas el ‘once de gala’ del Valencia ha sufrido demasiados cambios, y todos ellos significativos. La única línea que apenas ha sufrido alteraciones es la defensiva. Thierry Rendall, Mouctar Diakhaby y José Luis Gayà han sido prácticamente inamovibles y solo las lesiones, sobre en todo en el caso del lateral portugués, les ha separado de la alineación de inicio. El cuarto defensa, el que acompaña a Mouctar en el tándem de centrales, ha sido casi en su totalidad acaparado por uno de los capitanes, Gabriel Paulista. Aunque en los últimas dos temporadas, como consecuencia de lesiones y en ocasiones de un rendimiento inferior a sus capacidades, ha tenido que dejar su hueco en favor de Cömert o Cenk.

El baile es palpable en el resto de demarcaciones. Comenzando por la portería, custodiada por Jasper Cillessen y Jaume Doménech en la temporada 2020/21 y por Mamardashvili en la 21/22 y 22/23. Aunque está por ver durante cuánto tiempo más, porque el georgiano es uno de los pocos jugadores con cartel en Mestalla y tiene papeletas de hacer las maletas este mismo verano. Chelsea o Inter han sido dos de los últimos equipos relacionados con él.

En el centro del campo el problema se acentúa. Uros Racic, Carlos Soler y Daniel Wass fueron los futbolistas con más minutos en esa parcela con Javi Gracia al mando. Una temporada más tarde, con Bordalás, solo el valenciano aguantó en el once. Carlos convivió la mayor parte de los minutos con Guillamón en el pivote y Yunus Musah, que terminó haciéndose con el sitio, en el otro interior. Y ya este último curso, empezado con Gattuso en el banquillo y terminado con Baraja, ninguno de los tres formaba parte ya de la plantilla. El trivote, que sufrió una infinidad de modificaciones con el paso de las jornadas, terminó con Javi Guerra, Nico González y André Almeida como dueños de la demarcación. Tres nombres nuevos: un fichaje, un canterano sin experiencia en Primera y un jugador cedido.

En punta de lanza el problema no es menos grave. A lo largo de la temporada 2020/2021 Gonçalo Guedes y Maxi Gómez fueron los únicos atacante con el cartel de indiscutibles. Los minutos como jugador número 11 se los repartieron, en su mayoría, Kangin Lee, Manu Vallejo, Kevin Gameiro y Denis Cheryshev. Ya con Bordalás, solo el portugués se mantuvo en el once. El uruguayo sufrió un ‘sorpasso’ a manos de Hugo Duro, mientras que la posición restante seguía sin dueño. Bryan Gil, Hélder Costa, Marcos André y el propio Maxi rotaron durante el curso. En esta última temporada solo el ‘19’ se ha mentenido en plantilla, y ni siquiera como titular. Lino, Kluivert y Cavani, dos cedidos que ya no forman parte de la plantilla y una nueva incorporación, han sido los tres nombres que más minutos han registrado. Cambios constantes que imposibilitan la creación de un bloque con margen de crecimiento.