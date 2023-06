Ferran Torres ha vuelto a casa. El futbolista del FC Barcelona ha estado en su campus de verano en Foios. El extremo ha pasado un rato divertido con los más pequeños y también ha tenido tiempo para analizar su futuro, la actualidad azulgrana y también la de sus ex, tras un curso agónico en Mestalla.

“La noticia positiva del Valencia CF este año ha sido la salida de los canteranos y cómo han podido ayudar en la salvación. Creo que este año van a asentarse en el primer equipo y nos van a dar alegrías”, explica el de Foios sobre la situación de su ex equipo la pasada temporada.

Ferran también respondió tajante sobre su “sueño” de regresar algún día al Valencia, después de sus últimos parridos en Mestalla como jugador del FC Barcelona: “Sí, no sé qué ha pasado en mis últimas visitas porque soy un poco sordo, pero yo quiero volver al Valencia CF el día de mañana y eso no va a irse nunca”.

Ferran habla sobre sus retos con el FC Barcelona

Respecto a su situación en el Barcelona , Ferran está muy motivado y "como un toro" a nivel para arrancar la pretemporada en mitad de los rumores de salida que emanan desde la prensa catalana. “No sé que suena, estoy desconectado de la prensa. Estoy centrado en lo mío, en entrenar. A partir de ahí a demostrar que soy un gran futbolista”, asegura el extremo.

“No he hablado con él, cuando lleguemos a la pretemporada veremos, pero estoy con muchas ganas de empezar”, apunta sobre si ha hablado con Xavi Hernández sobre su futuro en el cuadro azulgrana.

Asimismo Ferran también ha analizado qué le ha ocurrido este curso para no poder mostrar su mejor versión y recuerda lo que supuso su llegada hace año y medio: "Soy un jugador muy bueno, pero por ciertas circunstancias no lo he podido demostrar, pero tengo muchas ganas de seguir en el Barça. El año pasado con el tema del pie no pude hacer pretemporada, al principio creo que sí vimos un gran Ferran y ayudé al equipo para clasificarse a la Champions”.