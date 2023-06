Hugo Guillamón está recuperando sensaciones durante el Europeo sub-21 que se está disputando en Hungría. El valencianista disputa hoy a las 21 horas los cuartos de final ante Suiza por un puesto entre los cuatro mejores equipo del torneo. ‘La Rojita’, como casi siempre, es una de las candidatas más firmes a levantar el cetro de campeón el último día de torneo.

Tras firmar una fase de grupos invicta (dos victorias y un empate), la selección española llega al partido con la moral alta tras el empate sobre la bocina ante Ucrania que le permitió finalizar el grupo B en primera posición. Abel Ruiz marcó en el minuto 90 un gol salvador que impidió que el camino del combinado de Santi Denia fuera más complicado. De hecho, en caso de haber clasificado como segundo, España se tendría que ver las caras con Francia, otra de las grandes favoritas al título.

El rival será finalmente el conjunto suizo y una de las dudas del once estará en la pareja de centrales. En los dos primeros partidos de la fase de grupos el seleccionador optó por Jon Pacheco y Aitor Paredes, relegando al jugador de L’Eliana al banquillo. Sin embargo Guillamón volvió al once en el partido decisivo contra Ucrania, quizá porque Santi Denia precisó de más galones en un partido en el que la presión podía jugar malas pasadas.

Oportunidad para Hugo

Este Europeo llegó para Hugo como una oportunidad de oro para volver a sentirse futbolista. El final del temporada del canterano fue muy duro para él. Baraja perdió la confianza en él y no tuvo protagonismo en el equipo mientras sus compañeros se jugaban la vida. Acabó la temporada ‘tocado’ anímicamente, pero con la convicción de hacer un ‘reset’ este verano para recuperar el nivel futbolístico que ya ha demostrado que puede ofrecer en Mestalla. Este torneo con la Sub-21, donde siempre ha rendido hasta convertirse en uno de los líderes, es una gran oportunidad para recuperar el rodaje que perdió con el Valencia y volver a coger sensaciones antes de regresar a Paterna para empezar la pretemporada.