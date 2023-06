El pulso por hacerse con Pepelu continúa en Mestalla. No ha cambiado demasiado desde que el Valencia arrancara ese interés por hacerse con el centrocampista del Levante, que tiene una cláusula de cinco millones de euros que el club no quiere pagar de manera íntegra de una tacada. Al menos de momento. Su oferta sí sería próxima a los 4 millones y estaría dispuesto a incluir un porcentaje de futura venta y también aumentar esa cifra pagando en plazos. Pero de momento la situación está clara desde el Ciutat de València y Quico Catalán no se mueve de ese punto. «Pepelu tiene una cláusula. Si Pepelu se quiere ir al Valencia, Pepelu se lo comunica al Valencia y el club tomará decisiones. Nosotros hemos remitido a la cláusula y hay interés. Hay tres partes. El Levante no quiere vender a Pepelu, parece ser que el Valencia quiere a Pepelu porque nos lo transmite su entorno. El Levante puedo decir que no va a vender a Pepelu por menos de la cláusula. Pero cuando esta tarde yo estaba hablando de jugadores, estaba hablando de otro», explicó el pasado miércoles minutos después de confirmar su marcha de la entidad en el futuro más inmediato.

El Valencia tiene claro que el objetivo de Pepelu está al alcance. Más allá de llegar finalmente a la cláusula o no, la sensación es que el centrocampista granota puede vestir la camiseta del cuadro de Mestalla el próximo curso. Incluso a pesar de la presión que tiene el futbolista en las últimas horas consciente de lo que puede desencadenar su marcha al otro equipo de la ciudad. En ese sentido, el club tiene decidido hacer un esfuerzo para no dejar tampoco solo a un futbolista que no pretendía ocasionar esta situación. En cualquier caso, y con todas las partes teniendo clara su jugada, parece que solo queda que el Valencia llegue a esos cinco millones que marca la cláusula de rescisión, ya que desde Orriols no se va a mover un dedo para facilitar el traspaso dirección Mestalla. Quico Catalán se emociona al hablar de Pepelu y el Valencia CF': "Cuanto antes directa y al pie" El momento Canós El extremo del Brentford está esta semana en Nules en su campus pero su situación sigue en el mismo punto. En estos momentos, el acuerdo entre el jugador y el Valencia es total en todos los sentidos. Sin embargo con el Brentford todavía se resiste. Eso sí, las posturas no están lejanas y más allá de si finalmente se tendrá que pagar una cantidad mínima o se guarda un porcentaje futuro para el conjunto inglés, la situación con Sergi Canós es más que positiva y menos ‘tensa’ que con el caso Pepelu.