El mercado se mueve a fuego lento. En la situación económica del Valencia cualquier paso en falso puede suponer un problema en la planificación del próximo curso y una vez ya entrados en julio sigue ese trabajo en ‘abaratar’ las llegadas de la próxima campaña. Nombres como Pepelu, Canós o Amallah están encima de la mesa y desde la entidad se trabaja en conseguir cerrar ciertas operaciones sin exceder el límite de gasto. Esta podría ser una semana clave en ese sentido.

Con Pepelu el fin de semana no ha variado en absoluto. El Valencia trabaja en su fichaje pero espera poder sacarlo por una cifra distinta al pago de la cláusula. O al menos espera no tener que usar esa medida. Sí llegaría a los 5 kilos, pero el problema está en el método de pago. Y en ese contexto, el Levante no se mueve en absoluto del punto de partida. Quico Catalán lo dejó muy claro. «Si alguien lo quiere su coste son 5 millones de euros al contado. Y si quieren plazos, aumentamos la cantidad. Y las condiciones la otra parte, ya las sabe», señaló el presidente del Levante el mismo día en el que anunciaba que se marchaba -aunque no de manera inmediata- de la entidad granota. En cualquier caso, en el Valencia siguen trabajando en poder alcanzar el acuerdo por un jugador que tras no conseguir el ascenso con el Levante tiene muchos pretendientes en el mercado, incluidos otros equipos en España.

Con Canós tampoco ha cambiado la situación y es que todas las partes están destinadas a entenderse. Primero porque el jugador tiene claro que quiere jugar en el Valencia CF y en Mestalla. Es su sueño y en el pasado ya forzó para que eso sucediera pero la moneda salió cruz y le tocó esperar. Ahora lo vuelve a hacer teniendo también más ofertas y sabiendo que el club aún tiene que convencer al Brentford, una tarea que se desbloqueará pero que todavía no ha conseguido. Sobre todo porque el cuadro inglés ejerció la posibilidad de ampliar su contrato con ese ‘+1’ y de esta manera que no se marchara gratis. Ahora está pidiendo una cantidad mínima de traspaso o la obligación de poner un porcentaje de una posible venta o en base a objetivos.

En función de la cuantía que se fije para ello podría disminuir la cifra del traspaso. Las conversaciones continúan por esta senda, con la voluntad de que se haga. Más allá de su última campaña, con menos protagonismo y una cesión a Grecia, Canós es un futbolista muy importante en la historia reciente del Brentford con un memorable ascenso a la Premier League y es muy querido por una afición que incluso le llegó a dedicar un cántico en su estadio. La voluntad del club londinense, en este sentido, es ser sensible también a los deseos del jugador entre las propuestas que pueden tener por él.

La figura de Amallah

Con el jugador marroquí se trabaja en poder acelerar su llegada pero no está cerrada ni mucho menos. Es más, el club tiene otras alternativas encima de la mesa. El jugador marroquí de 26 años no es ni mucho menos un nueve. El jugador puede actuar incluso, como ya hizo en el Mundial de Catar, en un trivote con tres jugadores -dos extremos y un nueve- por delante. En ese sentido, su polivalencia es otra de las cosas que puede cuadrar en una economía de guerra en la que no se va a poder reforzar todas las posiciones. A pesar de eso, el conjunto de Mestalla está preparado para atacar otras alternativas si finalmente Amallah, centrocampista ofensivo o segundo punta, no pudiera llegar al cuadro dirigido por Baraja. La gran pregunta ahora es saber quién se convertirá en el primer fichaje de esta temporada y cuándo se podrá concretar su aterrizaje en Mestalla.