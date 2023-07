La joya de la Academia del Valencia CF Yarek Gasiorowski arranca este martes noche el Europeo Sub-19 de la categoría que se disputa en Malta. El joven central de la selección española afronta el torneo como único representante del Valencia y con al cartel de ser uno de los jugadores importantes de la Roja. El de Polinyà de Xúquer debuta esta noche (21:15 horas) con el combinado nacional contra Islandia en el Centenary Stadium de Ta’Qali. Los dos siguientes partidos de la fase de grupo los jugará contra Grecia (7 de julio) y Noruega (10 de julio). Yarek busca una de las dos plazas del grupo que dan acceso directo a las semifinales del 1 de julio.

El valencianista es uno de los jugadores importantes de la selección como el nuevo jugador del Villarreal Ilias Akhomach, Víctor Barberá (Brujas) o Iván Fresneda (Valladolid de momento). El grupo A esta formado por Malta (anfitriona), Portugal, Polonia e Italia. La final se disputa el domingo 16 de julio. El deseo del jugador es incorporarse a la pretemporada del primer equipo del Valencia a las órdenes de Rubén Baraja con el título internacional bajo el brazo.

Orgulloso valencianista

El valencianista está muy ilusionado en el torneo como confesó en su entrevista a SUPER. «Es un orgullo. Es un honor representar al Valencia en la selección y más siendo de un año menos. Somos 25 chicos que ha elegido el seleccionador, hay mucha gente que se ha quedado fuera y estando aquí te están diciendo que estás entre los 25 mejores jugadores de España. El objetivo es ganar el Europeo. Aquí vamos a ganar. Vamos a por todo». Yarek no quiere relajaciones aunque las tres selecciones del grupo no tengan nombre. «Nunca te puedes confiar con ninguna selección porque si están ahí es por algo. Siempre que vas confiando acabas con un mal resultado.

El central quiere quitarse la espina clavada del último Europeo Sub-17 cuando unas manos suyas condenaron al equipo con la eliminación. «Lo hablo mucho con mis compañeros que tengo esa espinita clavada del año pasado. A ver si me la puedo quitar, ojalá». Su sueño es llegar a Paterna el lunes 17 con su medalla de campeón de Europa. «Supongo que me incorporaré más tarde. He visto que tienen el primer partido el día 18 de julio contra el Nottingham Forest, supongo que me incorporaré a partir de ahí».