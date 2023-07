Sergi Canós es el extremo elegido por el Valencia CF para reforzar el juego exterior del equipo de Rubén Baraja. El conjunto de Mestalla está en negociaciones con el Brentford inglés tratando de ponerse de acuerdo en un porcentaje de futura venta y así evitar pagar una cantidad por el traspaso, pero no está solo en la carrera por el de Nules. Según ha podido saber Superdeporte, tiene otras dos propuestas que son superiores a la del Valencia en términos económicos. El AEK de Atenas en primer lugar y el Anderlecht belga, que está pujando muy fuerte para llevárselo. El combinado malva lo tiene marcado en rojo y le ha trasladado una oferta muy suculenta.

El sueño de Canós, no obstante, siempre ha sido jugar en Mestalla y da prioridad a esta propuesta, pero lo cierto es que los competidores -que buscan un acuerdo similar con el Brentford- están pujando fuerte. Este miércoles Canós viajó a Inglaterra después de la celebración de su campus en tierras castellonenses para reincorporarse al trabajo con el Brentford y, de paso, ‘apretar’ para que los ingleses pongan acepten esas condiciones en la operación con el Valencia. Los próximos días son clave en esta operación, pero con el paso de los días al club blanquinegro le crece la competencia. Si los ingleses reciben una propuesta formal de otro de los pretendientes en la que puedan cobrar un fijo de traspaso que les convenza puede complicar la operación, obligando al Valencia a plantear una mejor oferta de la que tenía en mente en primera instancia. En todo caso, la prioridad del futbolista sigue siendo recalar en Mestalla, club al que sigue desde la infancia.

Oferta rechazada por Pepelu

El otro gran frente abierto en materia de llegadas es el de Pepelu. El mediocentro del Levante UD es el elegido para reforzar la parcela ancha, pero de momento no hay acuerdo entre los clubes. Las propuestas del Valencia CF han sido rechazadas por la entidad granota, que no pondrá facilidades en la salida de uno de sus capitanes. Tiene una cláusula de cinco millones de euros y el conjunto de Orriols no va a bajar de esa cifra, mientras que los de Mestalla todavía no han llegado. Algo más de cuatro millones y un porcentaje de futura venta es la cantidad más elevada que han ofrecido, aunque no van a desistir en su interés por fichar al futbolista de Dénia.

La economía del Valencia le obliga a realizar alguna fórmula de pago a la que pueda hacer frente para encajar la operación en sus parámetros, por lo que más allá de llegar a los cinco millones de euros de la cláusula se debería pactar también cómo pagarlos. En principio el Levante quiere que los blanquinegros lo abonen de forma íntegra, por lo que la única herramienta que tendrían los valencianistas sería ofrecer además de 5 ‘kilos’ un porcentaje de futura venta para tratar de que el Levante acceda a fraccionar el pago.

Dos posiciones prioritarias

El centro del campo y las bandas son las dos zonas prioritarias en el mercado de fichajes porque son las más cortas de la plantilla. En la medular Ilaix Moriba y Nico González finalizaron sus respectivas cesiones y Yunus Musah tiene muchas papeletas para abandonar Mestalla, por lo que el equipo de Baraja necesita refuerzos en plural para la parcela ancha. En las bandas se han caído Justin Kluivert y Samuel Lino, mientras que la salida como cedido de Fran Pérez se encuentra muy cercana.