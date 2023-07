Carlos Marchena, exfutbolista del Valencia CF y exayudante de Rubén Baraja en el cuerpo técnico que con mucho sufrimiento logró la salvación en la última jornada de la 22/23, ha hablado en Relevo sobre su decisión de no seguir en Mestalla.

El exjugador, al terminar la temporada y negociar club con staff técnico la continuidad para la próxima campaña, decidió no seguir como ayudante del 'Pipo'. Marchena no se quedó tras días de especulación finalmente en Mestalla, aunque ahora ha reconocido que la decisión la tenía muy meditada y que solo hubiera seguido en caso de descenso.

"Esa era la única duda, sí. La única. Era la única posibilidad de que me hubiera quedado. Decía: 'Si bajamos y el club quiere, me tengo que quedar'. Entonces, cuando en el estadio del Betis se logró la permanencia, me liberé y pensé, 'ya no tengo compromiso o autocompromiso y puedo decidir lo que tenía decidido de antemano y lo que yo quería'", ha dicho.

"Entendía que si descendía con el Valencia tenía que hacer todo lo posible, siempre y cuando el club lo propusiera. Tenía la obligación de intentar devolver al Valencia a Primera", ha añadido al respecto.

Pero, ¿por qué dio un paso al lado? ¿Por qué lo tenía tan claro? "Realmente no era una decisión. Era mi idea desde el principio", ha manifestado. Su idea, acudir a la ayuda del Valencia CF junto a su amigo, Rubén Baraja, salvarlo del descenso y volver a casa. "Tengo mis proyectos de vida aquí en Sevilla. Hice un paréntesis y fui a Valencia por necesidad, obligación, autocompromiso, llámalo como quieras. Pero desde el primer momento sabía que tenía fecha de caducidad. Había una única duda, ésa me la proporcionaba yo mismo, porque funciono por mi pensamiento y no por compromisos con nadie. No se dio y entonces dije, 'me vuelvo a casa porque he cumplido el ciclo'".

¿Otros proyectos en el mundo del fútbol?

Por último, Carlos Marchena también habla de otras propuestas al margen de la del Valencia CF. "He tenido otras ofertas de otros clubes de fuera de España y fui en la misma línea".