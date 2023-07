El Valencia CF afina el mercado y Canós es el nombre ‘caliente’. El club se mantiene a la espera consciente de que hay varios clubes interesados en hacerse con sus servicios en una apuesta por invertir el menor gasto posible en el extremo de Nules, quien ya ha dado el ‘sí, quiero’ al club de Mestalla. Eso sí, la postura no es eterna y es que el Anderlecht, entre otros, apuesta fuerte por el jugador y ya ha puesto 500.000 euros encima de la mesa para el traspaso, una cantidad que en estos momentos, el Valencia no se plantea. Todo eso a pesar de que el Brentford y el cuadro belga ya han alcanzado el acuerdo, en el que solo falta el OK del jugador, quien sí entiende que después de la oferta del Valencia, la del Anderlecht es la que más le gusta. En cualquier caso, el conjunto de Baraja está en la segunda semana de julio y sigue trabajando por desbloquear esa situación pero consciente de que hay tiempo por delante.

Más allá de Canós, el Valencia tiene otras operaciones de fondo y una de las posiciones clave es la delantera. Tanto en el plano llegadas como el entradas. En el de llegadas el club tiene a tres-cuatro delanteros como opciones que más gustan y está tratando de ver cómo ataca esas operaciones. Primero por el tema económico, segundo porque la operación salida le puede colocar en mejor o peor posición para firmar al que esté más arriba en la lista y tercero porque el propio mercado puede colocar opciones en un futuro que en estos momentos son inviables. Por otra parte, en la operación salida, la delantera también marca todo. Cavani ha arrancado la pretemporada pero las dudas sobre si continuará son evidentes. Desde Arabia había interés pero no parece ser su destino y es que tanto Boca Juniors como Nacional son apuestas que la podrían encajar más al jugador. Mientras, Marcos André está en una situación similar pero aún más próximo a salir. Con todo encarrilado para que pueda abandonar la entidad, su salida es inminente aunque todavía no hay acuerdo entre clubes. Eso sí, está cerca. Según adelantó Relevo, el Valencia habría rechazado una oferta del Alavés de tres millones de euros, aunque su salida será próxima a esa cifra. Por último está Samu Castillejo. El futbolista no cuenta para Baraja y su salida es una de las que está marcada en rojo por ficha y por rol en el equipo. Pero de momento no ha recibido ofertas el conjunto de Mestalla. El Valencia le enseña la puerta de salida Castillejo