La aventura de Samu Castillejo en el Valencia CF podría llegar a su fin este mismo verano. El futbolista malagueño desembarcó en Paterna hace aproximadamente un año y lo hizo a coste cero tras rescindir su contrato con el Milan.

Comenzó la temporada con mucho protagonismo a las órdenes de Gennaro Gattuso, siendo uno de los jugadores con el cartel de 'indiscutible' en el tridente de ataque. Sin embargo, fue bajando sus prestaciones con el paso de las jornadas y con la llegada de Rubén Baraja en el mes de febrero fue definitivamente relegado al banquillo en favor de Diego López.

Tras conlucir la temporada, incluso, pronunció unas palabras en 'Radio Marca' Málaga en las que dejó muy abierto su futuro: "Ya veremos. El verano es largo. He estado muy bien ahí y la gente me trata con mucho cariño. La primera parte de la temporada fue muy buena. Luego con el cambio de entrenador la idea de juego no era lo que se asemeja a mi fútbol. Verano para recargar las pilas y el año que viene, a empezar de nuevo".

"La verdad es que empecé muy bien con Gattuso, que es la idea de juego idónea para mí. Luego hubo cambio de entrenador y no era lo que quería y me gustaba".

El Valencia no cuenta con él

Ahora, 'Sin Ataduras' adelanta que el Valencia CF le ha comunicado que no cuenta con él, por lo que tendrá que buscar una salida en los próximos días. En los últimos días se ha relacionado al extremo malagueño con el Besiktas turco, aunque hay más equipos detrás de él. Según el mencionado medio, el entorno del futbolista está en conversaciones con Mallorca y Osasuna.

La volunta de Castillejo es la de quedarse en España aunque no sea en el Valencia, y esa postura podría tener mucho peso en la decisión final.