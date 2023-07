El culebrón Edinson Cavani para largo este verano. El delantero del Valencia cierra la puerta a jugar la próxima temporada en Arabia. El uruguayo no está dispuesto a jugar a jugar en el fútbol saudí y ha rechazado una oferta, según As, de 10 millones de euros por dos temporadas.

El delantero, con contrato en el Valencia hasta junio de 2024, no descarta salir este verano a un equipo que de verdad le motive a sus 36 años. De momento, su mensaje es quedarse en el club porque su familia es feliz en la ciudad y convencer a Rubén Baraja para ser el delantero centro titular del equipo.

La intención del Valencia sigue siendo dar salida al jugador por su elevada ficha y porque su rendimiento de la temporada pasada no fue el esperado. Hasta el punto de acabar convertido en suplente.

Uno de los equipos con los que se ha relacionado a Cavani es Nacional. Su presidente Alejandro Balbi se refirió al delantero en el programa Puede pasar de D Sports Radio de Argentina:

“A Edi lo conozco hace muchísimos años, compartí dos Mundiales con él, Brasil 2014 y Rusia 2018, donde estuvimos concentrados casi 30 días, que es cuando uno comparte mucho más y otro tipo de cosas. Es una bellísima persona, un tipo encantador, un deportista de élite. Es una vieja aspiración que uno tiene, que algún día pueda jugar en nuestro equipo. Si uno busca en redes sociales, ve una foto de él de niño con la camiseta de Nacional. Eso alienta y alimenta la esperanza de que venga a jugar aquí”.

“Para estos jugadores de élite se tiene que dar la coyuntura adecuada, lógica y tiempista para que una negociación o posibilidad como esta llegue a buen puerto. Que coincidan los tiempos, los momentos, como pasó con Luis [Suárez] el año pasado con nosotros. La relación es directa, por lo que sé, su voluntad es cumplir el contrato con Valencia, pero esto es muy dinámico, cambiante, y estamos al habla permanentemente", afirmó.

El interés de Boca sigue sonando muy fuerte en Argentina. “Cualquier decisión que tome será respetada. En Nacional, aunque nunca jugó con nosotros, es una persona muy querida. Es un caso bastante raro, salió de Danubio muy joven, pero siempre tuvo alguna cuestión vinculada al club. Está esa foto, [Jorge] Fucile lo mandó en cana y dijo que era hincha de Nacional y que algún día iba a jugar en el club, eso alimentó la esperanza de los hinchas. No creo que mañana el tema económico sea un problema para considerar si Boca o Nacional. Si llega al club, lo hará por el cariño que le tiene al club, estar cercano a sus seres queridos", decía Balbi.

“El fútbol es un gran negocio y los jugadores son profesionales. Estoy seguro que la mayoría de la gente que entiende el juego no se puede molestar si a Edi lo seduce una oferta de Boca. Como presidente del club, y amigo de él que soy, no me molestaría para nada; sí en lo deportivo, pero no en lo personal. Tiene mucho para dar todavía, es un gran jugador, muy profesional, familiero y para cualquier equipo sería un alta tremenda”. finalizó.