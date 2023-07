Chema Sanz y Pepelu son las dos novedades del Valencia en estos primeros días de pretemporada en la ciudad deportiva de Paterna. El extécnico del filial del Levante se ha incorporado como segundo de Rubén Baraja en sustitución de Carlos Marchena. Chema es un viejo conocido del club, ya que además de formar parte del primer equipo en distintas etapas con Voro González, Marcelino García Toral y Javi Gracia, ha estado dirigido también el banquillo del Mestalla. Hoy ha hablado por primer vez desde su llegada:

De vuelta a casa

He venido con mucha ilusión, muy contentos y conh ganas de mejorar. Conozco a casi stoo el mundo y eso siempre facilita las cosas. Soy una persona con hambre y exigente y eso no me falta. Tenemos un cuerpo técnico muy ambicioso y muy exigente. Es gente que quiere al club, que conoce la casa, siente el club y eso es un plus que nos tiene que ayudar.

Nueva etapa con Baraja.

Nos conocíamos atrás, ya habíamos hablado de coincidir, peor no se había dado el caso. Somos gente de fútbol, todos nos conocemos, Rubén siempre quiere incorporar gente y ya habíamos hablado de que si se daba la posibilidad juntarnos y qué mejor que en el Valencia. Ya habiamos conectado muy facil en el pasado, pero estamos en la misma sintonía. Somos un cuerpo técnico con gente preparada y con ganas de crecer.

La importancia que los jugadores crean en el cuerpo técnico.

La reciprocidad es fundamental, ellos tienen que saber que tienen un cuerpo técnico capaz y con exigencia para mejorar, superarse y conseguir buenos resultados. Hay un entrenador y un equipo de trabajo, cada uno con su responsabilidad, todos nos conocemos, tenemos una buena relación y eso nos permite decirnos las cosas. Sentimos esto. Es la gran oportunidad para nosotros y lo sabemos porque estamos preparados. La química entre todos los miembros es tremenda y eso tiene que ayudar al equipo.

¿Cómo ves al Pipo?

A Baraja lo veo muy ilusionado, él está dónde quiere estar, es su equipo, es el Valencia, para un valencianista no hay mejor sitio que el Valencia. Baraja nos trasmite esa ilusión, pero también esa ambición porque él ha formado parte de un Valencia campeón y lo que quiere es crecer, mejorar y no nos ponemos límites. Ahora bien, paso a paso. Hay que dotar de herramientas al jugador para que eso se traduzca en rendimiento y resultados. Crear un mantelidad colectiva, ser un equipo, ir todos a una... Esa mentalidad de ser valientes, de darlo todo y de superar adversidades las queremos inculcar porque son valores que al final te dan puntos.

Entrenar al cien por cien.

Yo siento las cosas, las vivo. Intentamos que el jugador esté concentrado y entrenando con todos los sentidos porque eso es calidad de trabajo. Creemos que la calidad de trabajo y la concentración nos va a ayudar a rendir mejor.

¿Cómo has visto a los jugadores?

La gente ha venido bien, con mucha ilusión, es muy profesional y se cuida, ha venido con ganas de trabajar y de hacer un buen año porque la lección la traemos aprendida y sabemos cómo lo hemos pasado y queremos crecer y mejorar sin límites para conseguirlo. La pretemporada es un periodo importante para hacer grupo, marcar las normas, dar herramientas, conocer a los jugaores, al final es lo que te permite llegar en las mejores condiciones y entrenar cosas.

Canteranos, un orgullo.

El Valencia está haciendo un buen trabajo de cantera y ver que queman etapas me da mucha alegría y me ilusiona.

A Pepelu ya lo conoces.

Estuvimos un par de semanas en el primer equipo echando una mano a Felipe, es un gran acierto porque es un diez en lo personal y futbolísticamente nos puden aportar mucho. Tiene una mentalidad de crecer y de mejorar. Es un perfil que encaja muy bien con lo que queremos y necesitamos.