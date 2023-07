12·07·2023 18:22

¿Qué peso ha tenido tu llegada al Valencia, sobre todo con el vestuario, el entrenador, cuerpo técnico y el director deportivo Corona?

Antes de que se diese el fichaje, Corona me transmitió su confianza plena y tanto Baraja como los jugadores me ha arropado desde el primer momento. El míster me ha dado su confianza desde el primer día.

¿Cómo te sientes al llevar la camiseta del Valencia, al ser un club histórico?

Estoy muy feliz y orgulloso de llevar la camiseta de un club tan grande, y lo voy a dar todo.

¿Te ha dicho el club el dorsal que vas a llevar?

Aún no lo sé. Es una cosa que debe gestionar el club.