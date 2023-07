El fichaje de Pepelu sigue dando de qué hablar entre el valencianismo. Y es que no es habitual en los últimos años años ver un fichaje de la secretaría técnica. El de Denia ya fue presentado como nuevo valencianista entre todo el revuelo que ha generado en el seno del levantinismo. Pero lo cierto es que a la plantilla de Baraja le hacía falta un perfil como el del canterano granota para la medular. Precisamente sobre el fichaje de Pepelu, y demás temas del mercado, ha hablado David Albelda en Cope.

«A bote pronto, Pepelu me parece un jugador de esos perfiles que tienen cabida en cualquier plantilla. Pese a su edad, tiene cierto bagaje, aunque no en Primera», comentó el ex capitán y leyenda valencianista. «Pepelu explotó por sí mismo. Al principio no iba a ser una pieza importante en el Levante. La temporada pasada estuvo a punto de salir porque no se contaba con él y finalmente se hizo su sitio», palabras de Albelda sobre el historial del centrocampista, que antes de asentarse en Orriols, tuvo que foguearse en varios procesos de cesión, uno de ellos en el Vitória de Guimaraes donde coincidió con André Almeida.

«Pepelu es un jugador fuerte y técnicamente está muy bien. Puede jugar perfectamente de 6 y de 8; aunque no lo veo jugando de espaldas», comentó, precisamente el que portó tantos años el '6' en Mestalla, destacando sus cualidades físicas y esa virtud de jugar en el doble pivote, donde se ha desarrollados gran parte de su carrera en el Levante.

Baraja y qué espera del mercado

«Si el equipo se salvaba, lo más normal era dar continuidad a Baraja", comentó. "A partir de ahí, hay que ser más ambiciosos y no estar contentos con habernos salvado en la última jornada. Hay que aplicar exigencia cada día». Y es que, el que ahora es comentarista en DAZN y tertuliano de Cope, no ha dudado siempre que ha tenido la oportunidad en dejar claras las exigencias que debería tener un club como el Valencia.

En el apartado de mercado, augura más llegadas, aunque no pueden ser cualquiera. «A priori parece que no habrá fichajes de renombre, pero tenemos que tener la exigencia. Yo como aficionado no estoy contento con la temporada pasada», añadió. «La sensación es que el mercado del Valencia va a estar ahora parado hasta que salgan jugadores. Teniendo contratos altos hoy en día es difícil sacar a jugadores».

Sobre Cavani, «el error está en haberlo traído el año pasado con un contrato difícil de asumir. Su salida va a depender de la voluntad del jugador. Los jugadores, da igual la edad que tengamos, cuando nos retiramos siempre pensamos que tenemos capacidad de continuar. Seguro que Cavani se ve capacitado. El club puede querer sacarlo, pero el jugador verse bien y querer seguir».

Exigencias con Meriton

«En el Valencia los jugadores están en una posición cómoda porque tienen el escudo de Peter Lim. Yo recuerdo que en mi época íbamos a pecho descubierto; empatábamos un partido y nos caía una...», dijo Albelda. «No hay problema en que el Valencia sea un club vendedor, en que la Champions nos quede muy lejos...pero creo que estaría bien que desde el club nos dijeran realmente la hoja de ruta, hacia dónde vamos».

Sobre su oferta para trabajar en el Valencia de hace unas semanas, el de la Pobla Llarga reconoció contactos, pero que «no se han dado las circunstancias". "No hay mucho más que hablar. Querían que entrara en la Academia, pero no se ha dado. Hay que valorar muchas cosas y hay mucho tiempo para todo», apuntilló.