El Valencia CF ha hecho oficial la extensión de contrato de uno de los pilares del Mestalla de Miguel Ángel Angulo. El mruciano Iván Muñoz seguirá vinculado a la entidad blanquinegra y cumplirá su octava temporada en el club, en el que ha sido importante en todos los equipos de su etapa formativa.

Habilitado para jugar como central y como lateral izquierdo, Muñoz destaca por su físico y su agresividad a la hora de defender. Ha llevado el brazalete de capitán en Paterna y aportado su liderazgo a un filial que se quedó muy cerca de ascender a Primera RFEF.

Muñoz habló para los medios del club después de la firma y se mostró muy orgulloso: "Estoy muy contento de continuar en este gran club. Es una satisfacción enorme y ahora toca devolver en el terreno de juego la confianza que han depositado en mí", explica.

Identificado con el escudo

El muriano también contó cómo se gestó hace casi una década su llegada a la cantera valencianista: "Estaba yendo a entrenar en Murcia y mi padre me comentó el interés del Valencia CF. Al principio no me lo creía y a la semana siguiente vinimos a la Ciutat Esportiva y cuando terminamos me dijo José Jiménez que esperaba la respuesta en una semana. En el mismo momento le dije a mis padres que le dieran los documentos que hicieran falta para venir aquí”, explicó un futbolista que se identifica completamente con el escudo a pesar de no ser valenciano.