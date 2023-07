El traspaso de Pepelu del Levante al Valencia sigue trayendo cola. En la madrugada de este viernes han aparecido en algunos puntos de la ciudad pancartas con diferentes lemas que critican el movimiento del centrocampista entre clubes vecinos. Se han colgado en pasarelas para cruzar calles de muchos carriles, están escritas en valenciano y llevan la firma "C/M".

Junto a la rotonda de los anzuelos aparece una pancarta que reza "Pepelu traidor: no has entendido nada". Otra se ha colgado encima del túnel de General Avilés con el lema "Criado en Orriols, huido a Singapur". También hay una que no apunta al futbolista y reivindica "Fuck the world save Llevant".

La venta por cinco millones de euros se formalizó el pasado sábado y el centrocampista de Dénia ya trabaja con normalidad a las órdenes de Baraja. En su presentación como futbolista del Valencia afirmó que no se siente un traidor y que no da importancia a las opiniones de la gente.