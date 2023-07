Un habitual en las opiniones sobre el Valencia, Santi Cañizares, no podía faltar el día que se cumplen 25 años de su debut como portero con la camiseta del Valencia. En ese contexto ha hablado en Cope sobre esa gloriosa etapa que ha vivido guardando los palos de Mestalla, además de la actualidad del club y su gestión, de la que siempre tiene opinión punzante.

"No creo que el entrenador sea el problema en este Valencia. Sabemos los puntos fuertes y los que queremos que mejore de Baraja", comentó sobre la renovación del Pipo y su papel en el Valencia de Meriton. "Nos hubiera gustado más CV para tener más confianza, pero si no a ver si las hace aquí. Llevamos muchos años de malas decisiones, salvo el paréntesis de Mateu Alemany. El club cambió completamente, creo que con Lim aconsejado por Tebas. Se refrendó consiguiendo objetivos. Ahora se manejan decisiones difíciles con compra-venta, entrenadores, junta de accionistas… Estamos muy lastrados. No puede ser optimista con un club lastrado por la gestión. No hay historia que soporte un equipo mal gestionado", recalcó de nuevo sobre la gestión del club.

"Si a Baraja se le dan herramientas y el aficionado solo piensa en fútbol volveremos a ser el equipo que corresponde. El talento sigue llegando a través de la cantera y el mercado si lo consigues. Pepelu es una buena contratación, pero si no tienes unas herramientas y trasladas unos objetivos marcados por la dinámica el futbolista vive un poco despistado y no acaba de encontrar su mejor rendimiento. No soy optimista mientras esté Lim y no derive la gestión en gente profesional", reconoció.

La situación de Cavani

"Si tiene salario elevado y no entra en los planes de Baraja lo mejor es salir, pero no siempre se puede elegir", comentó sobre el futuro de Edinson Cavani, al que cree que "el fútbol igual no es su prioridad ya en la vida". Sin embargo, por cómo es el charrúa, el guardameta no duda de su compromiso. "Creo que es un tipo con una mentalidad que no le permite arrastrarse en el terreno de juego. Si encuentra un poco de comprensión de Baraja y que al menos le tenga en cuenta, su personalidad no le dejará arrastrarse por el campo", comentó sobre el mítico delantero celeste.