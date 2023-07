El Valencia jugó y ganó su segundo amistoso de pretemporada. Lo hizo con cierta solvencia contra un rival inferior y demostrando compromiso y buen trabajo a nivel táctico, pero evidenciando que le faltan muchas cosas para afrontar con garantías la competición. Nada que no se supiera, pero las alineaciones puestas en liza por Rubén Baraja dejan bien a las claras que prácticamente todo el trabajo está por hacer. Porque el equipo va corto de efectivos en la medular, rellenando con canteranos y haciendo encaje de bolillos en la delantera y literalmente sin extremos. Todo esto a falta de solamente tres semanas para que empiece LaLiga en el Ramón Sánchez Pizjuán y dibujando la misma tendencia en el mercado que años atrás: dejando pasar el tiempo para abaratar costes en los fichajes, pero con el peligro de que cada vez la plantilla es más corta.

En la primera mitad Baraja salió con una defensa perfectamente titular aunque con la presencia de Gabriel Paulista, cuyo futuro no está claro, y un doble pivote que también podría ser el de Liga. Pero en las bandas quedó en evidencia esa carencia de futbolistas. Fran Pérez estuvo en la derecha a pesar de que firmará como cedido por el Elche cuando lleguen refuerzos y en la izquierda estuvo Hugo González, del filial. En la segunda un Yunus Musah que también saldrá y Jesús Vázquez reconvertido. En definitiva, ninguno de los extremos que deben ser titulares esta campaña en el Valencia están realizando con el equipo la fase de preparación mientras el mercado avanza a paso lento y el conjunto de Mestalla continúa en un desgastador tira y afloja con el Brentford por Sergi Canós cuando, además, necesitaría dos hombres más. De tres no ha llegado ninguno a pesar de que el juego exterior es clave en la propuesta del Pipo, más si cabe con el paso a ese 1-4-4-2 que está dibujando en las primeras probaturas de la pretemporada y que no ha variado ni contra el Nottingham Forest ni contra el propio Spartak.

Fondo de armario en el medio

La segunda parte trajo consigo el carrusel de cambios y en el doble pivote formaron Javi Navarro y Koba Koindredi, otra circunstancia que señaló la falta de fondo de armario. Quedan por regresar de vacaciones André Almeida y Hugo Guillamón, pero pese a eso la medular todavía necesita algún perfil más, ya que solamente cuatro efectivos es una nómina realmente corta para un equipo que a lo largo de la temporada puede necesitar formar con tres en el medio en algunos partidos y que quedaría muy expuesto a que cualquier lesión o sanción dejase en cuadro el centro del campo.

Delantera colapsada

En la delantera las no-salidas colapsan también las llegadas y las molestias de Hugo Duro dieron paso a que Diego López jugase como referencia y que Alberto Marí actuase como ‘9’ titular del Valencia. La respuesta de los canteranos está siendo buena, pero la realidad es que al equipo le faltan refuerzos de envergadura en todas las zonas del terreno de juego.