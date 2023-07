Un Valencia ‘chico’

Faltan tres semanas para LaLiga y el Valencia sigue con todo por hacer. Así que no hay triunfo ni buenas sensaciones que valgan cuando Baraja está encarando los amistosos y el stage que este domingo arranca en Suiza con una plantilla absolutamente de circunstancias. El once de Eslovaquia, que bien pasaría por uno del Mestalla, se acerca bastante al que el Pipo podría acabar alineando si no llegan fichajes... Y por muy buena voluntad que tengan los chavales, plantarse en el Pizjuán de esa guisa es suicida. El gol de penalti del recién renovado Alberto Marí, el desparpajo de Diego López y el acoplamiento entre Pepelu y Guerra fueron la fotografía real de un Valencia en el que no se puede dar por bueno que a estas alturas solo haya llegado Pepelu. Menos todavía que Cenk cuente como refuerzo. Ni tampOco que no haya repuesto para los cedidos que ya no volverán y en mayor grado como Kluivert o menos como Nico o Lino sumaron lo suyo. Cada día que pasa a Baraja se le pone más cara de druida que de entrenador. Necesita otra pócima para volver a obrar el milagro. Y que el Big Three siga dándolo todo en el campo.

Dureza Nada explica mejor de dónde viene el Valencia y hacia dónde puede ir que las narices que le ha echado Baraja dejándose a los Cavani y compañía. No hay medias tintas con los descartes. Y así además es como tiene que ser después de una temporada en la que el cóctel entre la falta de aptitud y de actitud casi provoca un descenso. Sin embargo, tan importante es solucionar ese problema del que el técnico avisó en el primer momento como no seguir dilatando el resto de operaciones tanto de entrada como de salida. Nada de todo eso va a ser sencillo, por descontado. Basta con ver cómo Cavani ha faltado ya a dos entrenamientos para darse cuenta... Quien no arriesga, no gana y en eso el Pipo es valiente. De Frutos Aunque por otros motivos, tampoco el segoviano aparece en las alineaciones de un Levante que también tiene que aligerar carga. Sin embargo, su partido más importante empieza o termina (según se mire) este lunes en la Fundación.