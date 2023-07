El Valencia arrancó ayer su ‘stage’ en Saint Gallen con una sola cara nueva: Pepelu. El mediocentro es la única incorporación a menos de tres semanas para que arranque de laLiga el 11 de agosto contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El debut se echa encima y Rubén Baraja necesita fichajes para afrontar con garantías el primer partido del campeonato. El Pipo asumió desde el primer día las dificultades del club para incorporar jugadores por los problemas financieros y de masa salarial. Lo que no esperaba era encontrarse con este escenario después de casi un mes de mercado. El técnico está obligado a esperar y seguir trabajando con lo que tiene ahora mismo en la plantilla. No le queda otra.

Baraja ha aprovechado este ‘stage’ europeo para reunirse con la cúpula del club en clave fichajes. La presencia de la presidenta Layhoon Chan, el director corporativo Javier Solís y el director deportivo Miguel Ángel Corona en el viaje ha servido para informar al entrenador de la actual situación en materia de fichajes. El club ha trasladado al técnico que se ha avanzado en algunas salidas y que cada vez queda menos para poder incorporar jugadores. Corona ha dejado claro al Pipo que hasta que no se produzcan salidas no existe posibilidad de reforzar la plantilla. La hoja de ruta no cambia a pesar del paso de los días: primero dar salida a jugadores y luego fichar. No hay otra fórmula posible según el club.

Ese argumento es el que ha llevado a Baraja, de la mano del club, a tomar la decisión de descartar jugadores con el objetivo de que fuercen su salida. El club ha respaldado desde el primer momento la decisión del entrenador y está convencido que la estrategia de mercado va a dar sus frutos más pronto que tarde. Esa es la esperanza del Pipo. Los primeros partidos de la pretemporada están confirmando las carencias del equipo del centro del campo hacia adelante a pesar de la ayuda de los más jóvenes. Los canteranos han dado la talla contra los dos primeros rivales del verano, pero habría que ver cómo se desenvuelven en un contexto más exigente como puede ser el Pizjuán. Todo pasa por fichar.

El Valencia entiende que ha hecho una inversión importante con el fichaje de Pepelu y la opción de compra de Cenk Özkacar y ahora es momento de esperar y agilizar en la medida de lo posible las salidas. El club asegura desde Saint Gallen que se han producido avances, pero las negociaciones van lentas. La realidad es que la operación salida sigue estancada y la consecuencia directa es el taponamiento de los fichajes. El más claro ejemplo es el de Sergi Canós. El de Nules, fuera de la gira del Brentford, espera que se resuelva su futuro y así cumplir el sueño de jugar en el Valencia. Como a Baraja, le toca esperar.

Los únicos refuerzos que va a tener el Pipo esta semana, si todo sigue igual, son los de sus internacionales sub-21. Este lunes están citados en el Hospital IMED de València Giorgi Mamardashvili y André Almeida. Los dos futbolistas se someterán a las habituales pruebas médicas antes de incorporarse el jueves al grupo. Ese mismo día está citado para la revisión médica Guillamón. El Pipo va a tener que conformarse con ellos de momento y armarse de paciencia para que la venta de Yunus llegue a buen puerto y se agilicen las salidas de Cavani, Marcos André, Castillejo, Cömert y Uros Racic. Ellos tienen la clave.