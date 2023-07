A menos de tres semanas para que el balón eche a rodar de nuevo en LaLiga, el Valencia sigue con más descartes ejercitándose en Paterna que fichajes a las órdenes de Baraja en Suiza. Y es que la consigna es clara: no habrá llegadas hasta que no se haga hueco.

El nombre marcado en rojo en esa ‘Operación Salida’, aunque eso sí, en dinámica de pretemporada con el Pipo en Sankt Gallen, es el de Yunus Musah, que es el jugador con el que más caja se puede hacer, junto a Mamardashvili, y que por el que todavía no ha llegado una oferta que satisfaga al Valencia. La última, según informa la SER Deportivos Valencia, una nueva intentona del Milan de cerca de 18 millones, que ha vuelto ha ser rechazada desde Mestalla. En las oficinas del club la consideran insuficiente, y se espera que los ‘rossoneri’ lancen una nueva ofensiva por el estadounidense. Todo eso, esperando que algún club de la Premier se anime a dar el paso y presente una oferta de más de 20 ‘kilos’ que pueda hacer pensárselo a los valencianos.

Movimientos por Facu

En la capital de Lombardia no solo tienen el ojo fijado en el norteamericano. Facu González, que está realizando la pretemporada con el Mestalla de Angulo que seguramente acabe firmando por un nuevo equipo durante este mercado de fichajes, está en la agenda de los italianos. Según informan desde el país transalpino, el internacional charrúa se reunirá a lo largo de la semana con el Milan para tratar de cerrar la incorporación, y negociar con el Valencia, club con el que tiene contrato y que le puede extender unilateralmente por dos años más, algo que su agente está tratando de declarar nulo. Por el momento el central sigue en dinámica del filial, aunque no disputó el primer amistoso ante la UD Ibiza, en el que no estuvo ni convocado.

Giorgi, más dentro que fuera

En el día de ayer volvieron a València tanto André Almeida como Giorgi Mamardashvili de sus respectivas vacaciones tras su participación en la Eurocopa sub-21. Pasaron las pertinentes pruebas médicas y se incorporarán a los mandos de Baraja junto al resto del grupo. Una plantilla que ya va recuperando efectivos, que no fichajes. Todavía falta por volver de su retiro vacacional Hugo Guillamón, que también participó en el europeo sub-21, pero que volverá más tarde al llegar hasta la última fecha del campeonato cayendo ante Inglaterra en la final.

El georgiano parecía ser una de las ventas más claras, además de jugosas, del mercado, pero en los últimos días parece que los intereses se están enfriando. El Bayern todavía no moverá ficha en la portería hasta no conocer el estado de la lesión de Neuer, lo que aleja momentáneamente al guardameta de firmar por los teutones. Un Giorgi que a su llegada a tierras valencianas fue preguntado por su continuidad en la portería de Mestalla, a lo que contestó con un «No sé si voy a seguir, pero creo que sí, que voy a continuar».

Sin acuerdo por Cavani

En el caso del Edinson Cavani, club y abogados del delantero siguen negociando su rescisión de contrato. Una desvinculación que permitiría al Valencia ahorrarse parte del sueldo del jugador y aligerar espacio en el Fair Play financiero, y el ariete podría cumplir su deseo de firmar con Boca Juniors. El acuerdo que parece más próximo, aunque tampoco estaría cerrado es el Samu Castillejo, que negocia su salida al Abha Club, con el que estaría todo muy avanzado, a falta del ‘OK’ del gobierno saudí, que lo tiene que supervisar.