El defensa del Valencia Gabriel Paulista animó a los jóvenes que realizan la pretemporada con el primer equipo a que aprovechen la opción que tienen como hicieron la pasada campaña algunos de sus compañeros y aunque cree que tendrán una plantilla muy joven señaló que este rodaje les hará llegar con más experiencia al inicio de la Liga.

"Siempre les digo que hay que aprovechar las oportunidades. Si están aqui es porque confía el mister en ellos y deben demostrar de lo que son capaces. Lo tienen que hacer en el verde, en cada entrenamiento y en cada oportunidad que les den y sobre todo en partidos. Como lo hicieron Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí", recalcó en una entrevista con los medios del club en la concentración de pretemporada del club.

En este sentido apuntó que los jóvenes centrales Cristhian Mosquera, Cesar Tárrega y Rubén Iranzo "tienen un futuro brillante". El central se mostró esperanzado en que pese a la juventud de la plantilla consigan no sufrir tanto como en la pasada campaña, en la que no pudieron certificar su salvación hasta la última jornada.

"El sufrimiento no puede ser. No podemos sufrir tanto. Es una plantilla muy joven pero seguro que al empezar tenemos un poco más de experiencia por los entrenamientos y seguro que vamos a hacer una Liga diferente a la de la pasada. Va a ser una temporada diferente y será una temporada de muchas alegrías", auguró.

Respecto a Pepelu, la única novedad hasta ahora en la plantilla, dijo que se ha adaptado "muy bien" y que tiene "mucha calidad". "Tiene buen control, buen pase, es agresivo y seguro que nos ayudará mucho", afirmó.

Paulista se mostró satisfecho porque el equipo no haya recibido goles en sus dos primeros amistosos. "Mantener la portería a cero, es fundamental. Cuando hay estabilidad defensiva, delante tenemos jugadores que pueden decidir. Estamos en esto, mejorando cada día. No recibir te da confianza en cada partido, no te genera dudas", apuntó Paulista, que dijo que él y Mouctar Diakhaby intentan transmitir esa seguridad a los jóvenes.

Además dijo que el trabajo defensivo que están realizando les debe ayudar para estar preparados para el estreno liguero. "Será muy difícil, será fuera y el Sevilla es muy bueno y en su casa aún más, pero estaremos muy preparados", explicó.

"Llevamos dos semanas y estamos ya adaptados pero hay que darle continuidad. Cuando iniciemos el campeonato estaremos bien. Hay que transmitir las ganas que tenemos de que empiece la liga y defender este escudo", concluyó