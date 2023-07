El Valencia de Baraja crece con doblete de Alberto Marí

Tres de tres. El Valencia sumó la tercera victoria consecutiva de la pretemporada contra el St. Gallen con doblete de Alberto Mari y gol de Foulquier en Kybunpark. El Pipo hace camino a pesar de la falta de fichajes. Tiene su mérito. Las sensaciones son buenas y los resultados también. Más allá del marcador (los suizos jugaron con los suplentes), el partido sirvió para demostrar que Alberto Mari y Fran Pérez tienen hueco en la plantilla del primer equipo. Los dos se reivindicaron a los ojos del técnico. La otra gran conclusión que dejó el amistoso es que la conexión Pepelu-Javi Guerra funciona. Cada día conectan mejor. Hay un equipo que tiene un estilo reconocible y que quiere, pero que no podrá si no llegan los fichajes. Baraja sabe lo que quiere. Ahora hay que darle las herramientas para que arme un equipo competitivo. Que el 1-3 no engañe a nadie.

Cuatro minutos tardó el Valencia en encajar el primer gol del partido y de la pretemporada. Mihailo Stevanovic tuvo todo el tiempo del mundo al borde del área para disparar a puerta y ponerla fuera del alcance de Jaume. Demasiado fácil. El portero se enfadó y con razón. Este Valencia no puede permitirse el lujo de ser poco contundente en la frontal. El Pipo no puede consentirlo. El St. Gallen disparó a puerta muy fácil y a punto estuvo de marcar el segundo. El larguero lo evitó. Las dudas no entraron y lejos de arrugarse, el equipo del Pipo siguió fiel a su fútbol y consiguió darle la vuelta al marcador. Pepelu y Javi Guerra dieron un paso adelante y de sus botas salieron los dos primeros goles. El primero en un saque de esquina botado por Pepelu que remató acrobáticamente de espuela Paulista y remachó Foulquier casi en línea de gol. Baraja y los niños aprueban el test en Suiza (1-3) El segundo llegó en un pase al espacio magistral de Pepelu y asistencia de gol de Javi para el delantero centro y máximo goleador del equipo Alberto Marí. Ya lleva dos. Su sitio está en el primer equipo sí o sí. El otro gran protagonista de la primera parte fue Fran Pérez. El extremo demostró que también tiene hueco. Ahora mismo es el extremo con más desequilibrio y verticalidad de la plantilla. Encima es valiente y trabaja. Es perfecto para el 4-4-2. Solo le faltó el gol en el mano a mano. ¿Cómo que cedido al Elche? Está para ser titular en Sevilla. 62 Baraja dio entrada en la segunda parte a Tejón, Rubo, Rivero y Diakhaby como capitán (hasta la salida de Gayà) y pivote defensivo más que correcto. Nada cambió. El Valencia siguió su guion, con presión alta, hambre de gol y hombre de gol: Alberto Marí. El delantero atacó el primer palo un buen centro de Tejón y marcó el segundo del partido y el tercero de la pretemporada. Lo lleva en la sangre. Merece quedarse. Baraja hizo jugador a todos los futbolista excepto al portero Nil Ruiz. Yunus Musa