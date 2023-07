La semana pasada Miguel Zorío, líder de Marea Valencianista y ex presidente del Valencia, propuso una reunión para mañana entre los grupos de protesta hacia Peter Lim y su gestión, con el objetivo de unir voces para "presionar a que venda las acciones", todo ello manteniendo la "independencia de acción de cada colectivo".

Para esta primera reunión, desde Marea Valencianista se convocó a Libertad VCF, Torino-Mestalla, Un nuevo Valencia, Espíritu 86 y Agrupación de Peñas, aunque anunciaron que están abiertos a otras aportaciones.

Para ello propone, primero "forzar la salida de Peter Lim, negociar con él un precio razonable para su salida y recuperar el club". Segundo, "repartir las acciones entre todos los socios del Valencia CF, para democratizar el club e impedir que podamos tener un segundo Peter Lim". Y en tercer lugar, unirse ante la aAcaldesa María José Catalá y el Presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "con el objetivo de impedir la firma de un nuevo e ilegal convenio urbanístico con las empresas de Peter Lim".

Para Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista, “Peter Lim ha demostrado ser un gran portaaviones de guerra, protegido por un contrato de compra del Valencia CF que no le obliga a nada, protegido por una clase política muy condescendiente con él y con su historial, protegido por una justicia que en este caso se lava las manos, y protegido por el hartazgo y cansancio de una afición que no ve el final del túnel. Ante esta situación, la única solución es ser una voz única ante la administración local y autonómica, para evitar que las prisas electorales que puede marcar un hipotético Mundial de fútbol, no ayuden de nuevo a Lim a pegar un pelotazo absolutamente prevaricador e ilegal. La única salida que cumple la ley es la sustitución del promotor de la antigua ATE, que además impedirá a Peter Lim pegar un nuevo pelotazo y puede ayudar a forzar su salida negociada”.

Pero, insiste el ex presidente en que “siendo fundamental que tanto Peter Lim como los representantes políticos, perciban unidad de acción en el valencianismo en lo tocante a su bolsillo, estratégicamente, no hace falta crear una macro plataforma, que ya se ha visto los problemas internos con los que ha tenido que lidiar. Es mucho mejor que Lim sienta como el fuego le llega desde varias fragatas y drones, como una auténtica guerra de guerrillas. Por lo tanto, unión en lo fundamental, y colaboración en las acciones anti Lim”.

Además, recuerda que:

1º El contrato de venta del Valencia CF da todo el poder a Peter Lim en una posible negociación de venta del club, y sólo saldrá de aquí con dinero tocante y sonante. En esta cuestión, la guerra de guerrillas es la única estrategia posible para desgastar al mayor enemigo del valencianismo.

2º Peter Lim ha incumplido al menos tres preceptos del artículo 71 de la LCSP al no formalizar el contrato adjudicado a su favor en los plazos indicados en el artículo 153 de la LCSP por causa imputable solamente al empresario singapurense; al incumplir con dolo, culpa o negligencia las cláusulas esenciales de la ATE; y al no indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios causados por sus incumplimientos. Por lo tanto, en este tema debemos ser una voz única para conseguir que los políticos cumplan la ley, asuman su responsabilidad subsidiaria y sustituyan al promotor.