El mercado de fichajes del Valencia CF sigue con muchos problemas económicos pero el club ya va perfilando las posibles llegadas de jugadores. Y en ese camino hay dos vías que tienen el sí de los jugadores pero todavía falta el de sus respectivos clubes. En ambos casos por falta de ‘cash’ en Mestalla, algo que se espera poder ir arreglando, entre otras cosas, con salidas como la de Cavani y la de Yunus Musah. En cualquier caso, tanto Rafa Mir como Canós son los objetivos del conjunto de Mestalla en estos momentos y aunque en el primer caso parece que se puede alargar en el tiempo, el jugador de Nules no tiene mucho más ya que el Anderlecht está colocando un ultimátum sobre la mesa y el Valencia CF se resiste a pagar por su figura.

No está siendo un verano sencillo en el Valencia. Por el momento han aparecido dos fichajes, uno de ellos Cenk tras ejercer la opción de compra de 5 millones de euros, y el de Pepelu por una cantidad similar que se pagará a plazos. A partir de ahí, el Valencia ha estado trabajando en varias operaciones pero hasta que no haya salidas no llegarán jugadores. O al menos esa es la idea en estos momentos. Eso no quita para ver cómo el club tiene ‘trabajadas’ las opciones de Canós y Rafa Mir. Los dos en posiciones que ahora mismo preocupan y mucho a Baraja de cara al inicio de curso. En los extremos prácticamente no hay jugadores.

El técnico tiene que probar a jugadores del filial y en estos momentos solo hay habituales del primer equipo en este 2023 jugadores como Fran Pérez, el perfil más extremo, y Diego López, quien es más jugador de banda en un 4-3-3 que en un 4-4-2. En ese sentido, Canós debería no ser el único jugador de banda que firme el Valencia en este mercado, más allá incluso de que se quede en el equipo Fran Pérez, quien tiene muchas ‘novias’, incluidos equipos de Primera. Por su parte, con Rafa Mir la situación es muy clara. El jugador ve con buenos ojos aterrizar en el Valencia CF si el Sevilla decide abrirle la puerta, pero la realidad es que el club de Mestalla todavía no ha convencido al conjunto hispalense, que en el plazo corto no pondría fácil su salida de la entidad. Todo eso a dos semanas de arrancar LaLiga.