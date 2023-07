La operación salida va cogiendo forma en el Valencia. Todavía queda mucho camino por recorrer pero dos de los nombres que estaban marcados en rojo y más importantes en ese contexto ya están fuera. La marcha de Cavani es oficial y la de Yunus podría serlo en las próximas horas en una operación que rondará los 20 millones de euros fijos. Al margen de la salida del uruguayo, que libera una importante suma en base salario, y la del norteamericano, el conjunto de Baraja prepara las de jugadores como Marcos André, Cömert, Samu Castillejo y Racic. Lo cierto es que con esos cuatro jugadores no se espera sacar una gran cantidad de dinero y en muchos casos se hace más por gestión de vestuario que por el propio nivel del jugador, que de por sí, en casos concretos, también es muy bajo.

Marcos André es el primero que aparece en una lista en la que tiene al Alavés como uno de los equipos de Primera que están detrás de él pero sobre todo cuenta con el Valladolid, equipo que podría lograr su cesión con una opción de compra en caso de ascenso. El jugador disfrutó de su etapa en Pucela y su llegada además le permitiría contar con muchos minutos en la categoría de plata. Sería una salida que dejaría contentas a todas las partes en el caso de que la venta dirección Mendizorroza no se saldara con las condiciones de traspaso que pide el Valencia.

El siguiente caso importante es el de Samu Castillejo. El jugador tiene un salario importante y va a ser difícil encontrar un destino en el que lo iguale. Y el caso de Cavani deja un precedente y es la salida de un futbolista cobrando parte del salario de la temporada siguiente. El uruguayo, que tampoco realizó una buena temporada, se marchó cobrando parte de este curso más una comisión para sus agentes y eso deja claro lo necesaria que era su marcha. Por su parte, el malagueño, a pesar de la falta de ofertas, es consciente de que Baraja no tiene hueco para él incluso a pesar de los problemas que hay en la confección de plantilla con los extremos.

En tercer lugar está Cömert. No está claro que finalmente pueda abandonar la entidad pero si llega una buena oferta el Valencia CF estaría encantado de que saliera para dejar espacio económico. Sabe que es el cuarto central y sabe cuál es su situación, más aún viendo que los jugadores en ese eje de la zaga que aún siguen en la plantilla son los mismos que los que había con la llegada de Rubén Baraja al equipo, más la presencia de canteranos a los que el club quiere preparar un contexto propicio para triunfar.

En último lugar está Uros Racic. El serbio se marchó cedido la temporada pasada y no fue un éxito rotundo. El jugador es una incógnita y a pesar de tener condiciones su falta de regularidad no le ha permitido triunfar, por lo que no tiene hueco en Mestalla. No llegan demasiados intereses por un jugador que en los últimos años ha viajado de un lado para otro sin tener un rendimiento excelente en ninguno de ellos. En definitiva, el club tiene encima de la mesa mucho que hacer en el plano llegadas, pero también con las salidas.