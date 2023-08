El conjunto de Baraja empezará el próximo día 11 LaLiga ante el Sevilla. En el Sánchez Pizjuán, la plantilla valencianista se medirá a los de Mendilibar con los extremos y la delantera en cuadro. Si hace unos días, el 80 por cien de los encuestados en Superdeporte apuntaban a la falta de gol, la lesión de Alberto Marí termina siendo todavía más preocupante y podría estar alejado de los terrenos de juego alrededor de 3 meses. ¿Qué significa eso? Ahora mismo el cuadro de Baraja solo tiene un nueve, Hugo Duro, y otro jugador que puede actuar ahí en un 4-4-2, Diego López. Esa es la realidad de una plantilla que a estas alturas tiene peor plantilla que cuando acabó el curso pasado. De hecho solo tiene una cara nueva -Pepelu- y se han marchado futbolistas importantes como Kluivert, Nico o Lino.

El partido del Pizjuán se puede ganar, porque en el fútbol puede pasar de todo, pero en estos momentos la plantilla del Valencia es poco competitiva con un mes por delante para cerrar el mercado. El problema es evidente y en la delantera resulta todavía más grave. Cavani, lógicamente, se marchó, Marcos André, que está cerca de salir del equipo, y la lesión de Alberto Marí han dejado huérfano al cuadro valencianista. Hugo Duro es la única solución con Diego López, un extremo en 4-3-3 pero segundo delantero para Baraja en ese 4-4-2. Y eso también provoca problemas en la banda.

La sensación es que el equipo no tiene demasiadas soluciones y que para el arranque de LaLiga no las va a tener. En ese sentido, el cuadro dirigido por Baraja tendrá que improvisar y tratar de esperar a Rafa Mir. El Sevilla no acepta las condiciones del Valencia y si lo hiciera no será antes de la primera jornada. El Sevilla quiere que el Valencia pague la ficha íntegra del jugador y exige la parte proporcional de la amortización. El cuadro de Mestalla quiere incluir una opción de compra en la cesión. El culebrón va para largo. Mientras tanto, el jugador forma parte de la expedición sevillista en su gira por EEUU. Baraja lo quiere y Corona, además de conocerlo bien, no es la primera vez que lo intenta fichar. Es el elegido, pero hay que esperar.

En ese sentido, la pelota está en el tejado de Corona y compañía. Ya fue capaz de convencer al Levante, que se había enrocado en no dejar salir a Pepelu si no se abonaba la cláusula al completo, y ha logrado sacar una millonada al Milan por Yunus. La gran duda es si será capaz de sacar a Mir del Pizjuán.

Mientras, en el Valencia aparece otro jugador que quiere aprovechar la situación y ese es Mario Domínguez. El canterano es una de las figuras de Paterna, con el Madrid incluso habiendo llamado a su puerta, pero una lesión le ha impedido rendir en esta pretemporada. Ahora ya está a las órdenes de Baraja en el primer equipo a pesar de ser generación del 2004. El técnico confía mucho en su capacidad para atacar los espacios, en su control orientado y golpeo y en su mentalidad. Pero la realidad es que el equipo necesita firmar bajo seguro para no añadir más presión a los ‘niños’.