El mercado del Valencia era complicado y era algo esperado. Sin prácticamente dinero, la necesidad de vender para poder fichar por enésima temporada consecutiva deja una muestra clara de cómo está la entidad de Mestalla a nivel económico. Y a estas alturas de agosto, con menos de un mes de mercado por delante, el club sigue trabajando para poder traer futbolistas como Canós, Rafa Mir y Amallah. En el mejor de los casos llegaría alguno más, pero la sensación es que va a ser muy complicado reforzarse y no convertirse en uno de esos equipos que viva en la zona baja. De hecho, con respecto a ese equipo que se jugó la salvación en la última jornada, el Valencia apenas ha incorporado a una cara nueva, Pepelu, y se han marchado hasta siete: Yunus, Cavani, Lato, Ilaix, Nico, Kluivert y Lino.

El problema no es tanto los que han salido, porque Yunus, Ilaix y en menor medida Cavani no habían ofrecido un rendimiento notable que mereciera su continuidad, sino la incapacidad de poder manejar los tiempos en el mercado. Cuando el curso pasado llegaron tantos cedidos, algunas operaciones tenían mucho sentido. Un ejemplo era el de Kluivert. Futbolista que ofreció un buen rendimiento, fue un buen profesional y consiguió tener un impacto positivo en la plantilla. Lamentablemente, la realidad de este Valencia es que no puede ejercer la opción de compra de ese tipo de futbolistas. Por otra parte está Nico González. Estuvo bien cuando jugó, pero le costó tener influencia durante el curso, aunque sería una gran noticia haber podido contar con él. Se lo ha llevado, eso sí, un equipo Champions como el Porto. Por último está Lino. Un jugador que tuvo altos y bajos pero que actualmente seguiría siendo un titular indiscutible en este equipo.

Más salidas en camino

Con todas esas salidas, el Valencia apenas ha podido hacer refuerzos y es que Pepelu, en una buena operación del club de Mestalla, ha sido la única cara nueva del cuadro de Mestalla. Otros como Koba Koindredi y Racic, que tampoco estaban en el equipo el curso pasado, han vuelto de sus cesiones pero es evidente que ninguno es Nico y que su vuelta no supone aumentar el nivel de manera directa en la plantilla. En definitiva, los días siguen pasando y el equipo es bastante peor que el que terminó la temporada y eso es mucho decir. Cabe recordar que el cuadro de Baraja fue al Benito Villamarín en la última jornada teniendo que jugarse la salvación. Y en apenas 8 días arranca LaLiga EASports para el Valencia.